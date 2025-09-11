แล้วใครกล้าหือ!กาตาร์ร้องลากตัว'เนทันยาฮู'มาลงโทษ เอาผิดฐานโจมตีใส่กรุงโดฮา

นายกรัฐมนตรีกาตาร์เตือนในวันพุธ(10ก.ย.) ปฏิบัติการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนของอิสราเอล ที่โจมตีใส่กรุงโดฮา เล็งเป้าเล่นงานพวกผู้นำฮามาส กลายเป็นการดับความหวังสำหรับบรรดาตัวประกันในกาซา พร้อมเรียกร้องให้นำตัว เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล "เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม"
ความคิดเห็นของเขามีขึ้น 1 วันตามหลังการโจมตีนองเลือดเล็งเป้าเล่นงานพวกผู้นำฮามาสที่อยู่ในกาตาร์ พันธมิตรของสหรัฐฯ ถือเป็นครั้งแรกที่อิสราเอลดำเนินการโจมตีในดินแดนกาตาร์ และนับเป็นการขยายสงครามกับฮามาสออกนอกกาซาเป็นครั้งแรกเช่นกัน
"ผมคิดว่าสิ่งที่เนทันยาฮูทำเมื่อวานนี้ เขาเพิ่งขีดฆ่าความหวังใดๆสำหรับตัวประกันเหล่านั้น" ชีค โมฮัมเหมด บิน อัลดุลราห์มาน อัล ธานี นายกรัฐมนตรีกาตาร์ บอกกับซีเอ็นเอ็น พร้อมระบุ "โดฮากำลังประเมินใหม่เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของเราในการเจรจาหยุดยิงใดๆในอนาคต และกำลังหารือก้าวย่างถัดไปกับวอชิงตัน"
เหตุโจมตีมีขึ้นราว 3 เดือน หลังจากอิหร่านโจมตีแก้แค้นใส่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งของสหรัฐฯในกาตาร์ ซึ่งมันได้ก่อข้อสงสัยอย่างร้ายแรงเช่นกันต่อการเจรจาหยุดยิงในกาซาที่มีกาตาร์เป็นคนกลาง และบ่อนทำลายคำรับประกันความมั่นคงจากวอชิงตันที่มีต่ออ่าวอาหรับ
ก่อนหน้านี้ในวันพุธ(10ก.ย.) อิสราเอล คาทซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล ประกาศกร้าวว่า อิสราเอล จะ "ลงมือกับเหล่าอริศัตรูไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม" ขณะที่ เนทันยาฮู เรียกร้อง กาตาร์ ให้ขับไล่พวกเจ้าหน้าที่ฮามาส หรือไม่ก็นำตัวพวกเขาไปลงโทษ "เพราะว่าถ้าคุณไม่ทำ เราจะทำเอง"
กาตาร์ เป็นที่ตั้งของสำนักงานการเมืองของฮามาส มาตั้งแต่ปี 2012 ภายใต้การสนับสนุนของวอชิงตัน และเป็นคนกลางสำคัญในการเจรจาเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในกาซา เคียงข้างอียิปต์และสหรัฐฯ
กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าในวันพุธ(10ก.ย.)พวกเขายังได้โจมตีเป้าหมายต่างๆของพวกฮูตีในเยเมน ในนั้นรวมถึงกรุงซานา สังหารผู้คนไป 35 ราย ตามคำกล่าวอ้างของฝ่ายกบฏ
พวกนักรบปาเลสไตน์ฮามาส ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 6 ราย ในเหตุโจมตีในกาตาร์เมื่อวันอังคาร(9ก.ย.) แต่บรรดาผู้นำระดับสูงของพวกเขารอดชีวิต และเน้นว่า "ศัตรูล้มเหลวในความพยายามลอบสังหารพี่น้องของเราที่เป็นตัวแทนในการเจรจา"
ทำเนียบขาวบอกว่าทรัมป์ไม่เห็นด้วยกับอิสราเอล ต่อการตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ ในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯเอง อ้างว่าเขาไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า และทันทีที่ทราบ ได้สั่งการให้ สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของเขาส่งเสียงเตือนไปยังกาตาร์ในทันที แต่การโจมตีได้เริ่มขึ้นไปแล้ว
แดนนี ดานอน เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติ หาทางอ้างความชอบธรรมต่อการตัดสินใจดังกล่าว โดยให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของอิสราเอลว่า "มันไม่ใช่การโจมตีกาตาร์ แต่มันเป็นการโจมตีฮามาส"
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากปฏิบัติการโจมตีพวกผู้นำฮามาสในกาตาร์ของอิสราเอล โหมกระพือเสียงประณามมาจากนานาชาติ ในนั้นรวมถึงแคนาดา ที่บอกว่าพวกเขากำลังประเมินความสัมพันธ์กับอิสราเอล ตามหลังเหตุโจมตีดังกล่าว
(ที่มา:เอเอฟพี)