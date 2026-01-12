ตร.เชียงใหม่เผยคืบคดีไฟไหม้บ้านดับ5ศพ ชันสูตรพบทั้งหมดขาดอากาศหายใจมีเขม่าในปอด ญาติไม่ติดใจสงสัย

เชียงใหม่-ตำรวจเชียงใหม่เผยความคืบหน้าคดีไฟไหม้บ้านย่านป่าแดดเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต5ราย ผลชันสูตรเบื้องต้นพบทั้งหมดขาดอากาศหายใจและมีเขม่าในปอด ส่วนไฟลุกไหม้จาก2จุดมีความเป็นไปได้เนื่องจากสภาพบ้าน โดยญาติไม่ติดใจสงสัยใดๆ รอสรุปผลชัดเจนอย่างเป็นทางการ
ความคืบหน้าคดีเกิดไฟไหม้บ้านพักในพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อคืนวันที่ 7ม.ค.69 ทำให้ผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย ประกอบด้วย ย่า,พ่อ,แม่ และลูกสาวฝาแฝดอายุ 5 ปี ซึ่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทั้งเรื่องจุดไฟไหม้ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน2จุดในบ้าน ที่ปลูกติดกัน2หลัง และประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวนั้น วันนี้(12ม.ค.69)รายงานข่าวแจ้งว่า พลตำรวจตรียุทธนา แก่นจันทร์ การตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการไฟไหม้พร้อมกัน2จุดในบ้านที่เกิดเหตุนั้น เบื้องต้นต้องยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ เนื่องจากบ้านทั้งสองหลังปลูกติดกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งส่งผลทำให้ไฟสามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของทั้ง5คนนั้น เบื้องต้นผลจากแพทย์ที่ทำการชันสูตรพบว่า ทั้งหมดเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ และพบคราบเขม่าควันในปอด โดยยังไม่พบสารพิษอื่นๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานการตรวจอย่างละเอียดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง ขณะที่ข้อสงสัยเรื่องการฆาตกรรมอำพรางนั้น จากการตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด เบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงในประเด็นดังกล่าว พบเพียงสมาชิกในครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าออกบ้านก่อนเกิดเหตุ และไม่พบบุคคลอื่นเกี่ยวข้อง
สำหรับประเด็นความขัดแย้งภายในครอบครัว จากการสอบสวนพบว่าเคยมีจริง แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วและยุติไปก่อนหน้านี้ จึงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ ขณะเดียวกันทางครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายยืนยันว่า ไม่ติดใจและไม่สงสัยในประเด็นใดๆ เกี่ยวกับการเสียชีวิตจากเหตุที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการสรุปสาเหตุคดีอย่างเป็นทางการ ยังอยู่ระหว่างรอผลรายงานอย่างละเอียดจากแพทย์ และการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนรอบด้านและปราศจากข้อสงสัยทุกประเด็น
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ช่วงบ่ายวันนี้(12ม.ค.69) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ พลตำรวจตรีธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด