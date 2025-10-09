ตร.เชียงใหม่เพิ่มมาตรการเข้มป้องกันเหตุอาชญกรรมกับร้านทองหลังราคาพุ่งแรงทะละบาทละ6หมื่น

เชียงใหม่ – ตำรวจเชียงใหม่ เพิ่มความเข้มข้นมาตรการป้องกันเหตุอาชญากรรมเกี่ยวกับร้านทองในพื้นที่ หลังราคาพุ่งต่อเนื่องทะลุบาทละ 60,000 บาท จัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจดูแลใกล้ชิด พร้อมกำชับผู้ประกอบการร้านทองอัพเดตกล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้100%และมีระบบป้องกัน เตือนคนคิดก่อเหตุล้มเลิกความคิด ชี้ไม่รอดสายตากล้อง CCTV นับพันตัว
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า จากสถานการณ์ราคาทองคำที่มีการปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงกว่าบาทละ 60,000 บาท ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินเพิ่มขึ้นด้วยนั้น ทาง พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และพล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อห่วงใยถึงสถานการณ์ราคาทองที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ จึงมีข้อสั่งการให้สถานีตำรวจในสังกัด เพิ่มมาตรการในการป้องกันเหตุเกี่ยวกับร้านทอง และออกประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนให้ระมัดระวัง เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น
โดยทางด้าน พ.ต.อ.ปรัชญา ทิศลา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ทัตตวีย์ ด่านพิทักษ์ตระกูล รอง ผกก.ป.ฯ และพ.ต.ท.วิษณุ นวนมะสิด สวป.ฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการสายตรวจ วานนี้(8ต.ค.68) เพื่อเฝ้าระวังการเกิดเหตุอาชญากรรมเกี่ยวกับร้านทอง บริเวณตลาดวโรรส ซึ่งมีร้านทองและประชาชน นักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก จากนั้นออกตรวจดูแลความปลอดภัยร้านทองภายในตลาดวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ขณะเดียวกันได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้องกันเหตุอาชญากรรมดังนี้ การอัพเดตกล้อง CCTV ให้พร้อมใช้งาน 100%, การติดสัญญาณแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ, แนะนำวิธีการสังเกตผู้มีพฤติการณ์ต้องสงสัย, การติดตั้งระบบล็อกประตู,การติดตั้งลูกกรงเหล็ก และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกช่องทาง ซึ่งได้รับการตอบรับและให้ความร่วมมือจากร้านทองเป็นอย่างดี
นอกจากนั้นได้เข้าพบ นายสุรพล โอวิทยากุล ประธานชมรมร้านทองจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นเจ้าของร้านทอง “ย่งเชียงล้ง”เพื่อประสานความร่วมมือและให้มีความพร้อมในการประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยแจ้งข่าวให้กับเพื่อนสมาชิกร้านทองหากมีเหตุเกิดขึ้น สามารถกระจายข่าวได้ทันที ซึ่งนายสุรพล ยินดีเป็นสื่อกลางประสานข้อมูลให้ระหว่างร้านทองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทั้งนี้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่าในภาวะทองคำราคาสูงเช่นนี้ ต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มข้นเพิ่มความถี่ให้สายตรวจหมั่นออกตรวจตรา Stop Walk Talk ร้านทองอย่างสม่ำเสมอ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานให้มากที่สุด รวมทั้งหาความร่วมมือกับชมรมร้านทองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคงการสื่อสารและแจ้งเบาะแสกันได้ตลอดเวลา ซึ่งตำรวจจะต้องทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้อยู่อย่างปกติสุข
พร้อมกันนี้อยากฝากเตือนไปถึงผู้ที่คิดจะก่อเหตุให้ล้มเลิกความคิดดังกล่าว เพราะปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการสืบสวน ประกอบกับมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงานด้วย อีกทั้งมีกล้อง CCTV ที่ติดตั้งไว้ทั่วพื้นที่พร้อมใช้งานนับ 1,000 ตัว ดังนั้นหากมีการก่อเหตุแล้วในที่สุดจะต้องถูกจับกุมตัวได้อย่างแน่นอน