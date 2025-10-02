"สภากอบกู้รัฐฉาน"ประณามวัยรุ่นไทใหญ่ ย้ำต้องทำตามกฏหมายไทย

MGR Online - "สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน"ออกแถลงการณ์ประณามพฤติกรรมวัยรุ่นไทใหญ่ตั้งแก๊งกวนเมือง หลังรุมทำร้ายใช้มีดฟันมือเด็กหญิงไทยวัย 14 ปี จนข้อมือขาดเมื่อกลางเดือนกันยายน ชี้มาอาศัยอยู่ในไทย ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย ระลึกถึงบุญคุณประเทศไทย ความเมตตาของคนไทย และต้องเทิดทูนพระมหากษัตริย์
เช้าวันนี้ (2 ต.ค.) สำนักข่าว Tai Freedom ได้เผยแพร่แถลงการณ์ของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน(RCSS/SSA) หรือกองทัพรัฐฉานใต้ ที่เรียกร้องให้ชาวไทใหญ่ที่เข้ามาอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทย ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฏหมายของไทยอย่างเคร่งครัด
แถลงการณ์ดังกล่าว เผยแพร่เป็น 4 ภาษา คือ ภาษาไทใหญ่ ภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ
เนื้อหาในแถลงการณ์ฉบับภาษาไทย มีรายละเอียดดังนี้
1.เนื่องจากสถานการณ์การเมือง การสู้รบที่เกิดขึ้นในรัฐฉานมายาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ ทำให้ประชาชนต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ประชาชนชาวไทใหญ่บางส่วนจึงอพยพ ลี้ภัยเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำงานหาเลี้ยงชีพมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
2.ประชาชนชาวไทใหญ่เราที่ลี้ภัยเข้ามาอาศัยหางานทำในประเทศไทย ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามกฏหมายไทยอย่างเคร่งครัด แต่ก็มีประชาชนชาวไทใหญ่บางส่วนที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศไทย ทำให้เกิดภาพลักษณ์หรือผลกระทบต่อประชาชนไทใหญ่ที่มาพึ่งพาอาศัยหางานทำอยู่ในประเทศไทย ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยบางส่วนมีมุมมองต่อประชาชนไทใหญ่ที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยหางานทำอยู่ในประเทศไทยในทางลบ
3.จากเหตุการณ์ที่มีเยาวชนไทใหญ่บางส่วนที่เกิดในประเทศไทยรวมตัวกันตั้งแก๊งก่อความวุ่นวายในเมืองใหญ่ของประเทศไทยหลายๆครั้ง โดยไม่เคารพยำเกรงต่อกฏหมายของประเทศไทยนั้น ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS ขอประณามและต่อต้านการกระทำของกลุ่มแก๊งเยาวชนเหล่านี้อย่างจริงจัง
4.สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS ขอเรียกร้องให้ประชาชนไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยให้ตระหนักและระลึกถึงประโยชน์ของการเข้ามาพึ่งพิงอาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งบุญคุณของพี่น้องชาวไทยที่เมตตาต่อประชาชนชาวไทใหญ่ ขอให้มีความเคารพรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเคารพและปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศไทยโดยเคร่งครัด
ก่อนหน้านี้ เมื่อกลางดึกของวันที่ 16 กันยายน 2568 ได้เกิดเหตุวัยรุ่นชาวไทใหญ่เข้าทำร้ายโดยใช้อาวุธมีดฟันเยาวชนชาวไทยบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อบนถนนสายสันกำแพงสายเก่า ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีเด็กผู้หญิงอายุเพียง 14 ปี ถูกมีดฟันข้อมือขาด เพื่อนอีก 2 คนได้รับบาดเจ็บ เป็นข่าวที่สร้างความโกรธแค้นแก่ชาวเมืองเชียงใหม่และชาวไทยในทุกพื้นที่
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ได้สืบสวนสอบสวนจนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดที่เป็นวัยรุ่นชาวไทใหญ่และพวกได้ จากนั้น ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน ตำรวจจึงเปิดปฏิบัติไล่ล่าแก๊งวัยรุ่นไทใหญ่ที่รวมกลุ่มตั้งตัวเป็นแก๊งอันธพาลกลุ่มต่างๆ ได้ผู้ต้องหารวม 189 คน
สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานซึ่งมี พล.อ.เจ้ายอดศึก เป็นผู้นำ เป็นกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ไทใหญ่ที่มีอิทธิพลและบทบาทสูงต่อประชาคมชาวไทใหญ่ในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่