พม่าเกณฑ์ชาวรัฐฉานใต้ จัดม็อบขับไล่ทัพ"โกก้าง-ตะอั้ง"

MGR Online - มุขมนตรีรัฐฉาน เกณฑ์ชาวรัฐฉานใต้หลายเมืองออกมาเดินขบวนขับไล่กองทัพ"โกก้าง-ตะอั้ง" ให้ออกไปจากเมืองที่ยึดครองอยู่ในรัฐฉานเหนือ เพื่อให้ชาวบ้านอยู่ได้อย่างสงบสุข ด้าน RCSS ออกแถลงการณ์เตือนประชาชน ระวังตกเป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยก
เช้าวันนี้ (18 ส.ค.) ชาวบ้านในหลายเมืองของรัฐฉานใต้ ได้แก่ เมืองปางโหลง เมืองลายค่า เมืองน้ำจ๋าง เมืองกุ๋นเหง เมืองนาย เมืองปั่น เมืองหมอกไหม่ เมืองลางเคอ ได้ออกมาเดินขบวนประท้วงกองทัพโกก้าง(MNDAA) และกองทัพตะอั้ง (TNLA) ที่ได้นำกำลังทหารบุกเข้าไปยึดครองหลายเมืองของรัฐฉานเหนือเอาไว้ในขณะนี้
ในขบวนได้มีการชูป้ายขับไล่กองทัพโกก้างและกองทัพตะอั้งให้ถอนทหารออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นของชาวไทใหญ่ พร้อมป่าวประกาศว่า การที่รัฐฉานเกิดความวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ เพราะทหารของทั้ง 2 กองทัพ หากทั้ง 2 กองทัพถอนทหารออกไปจากพื้นที่ได้ ชาวบ้านในรัฐฉานก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข
สำนักข่าว Tai Freedom ได้สัมภาษณ์ชาวบ้านเมืองนายผู้หนึ่ง บอกว่า ผู้บริหารเมืองนายได้เกณฑ์ชาวบ้านให้ออกมาเดินขบวนครั้งนี้ ตามคำสั่งของ อู อ่องอ่อง มุขมนตรีรัฐฉาน โดยบังคับให้บ้านแต่ละหลัง ต้องส่งตัวแทน 1 คน มาร่วมเดินขบวน หากฝ่าฝืนจะมีความผิด
เช่นเดียวชาวบ้านจากเมืองปั่น เมืองกุ๋นเหง และเมืองน้ำจ๋าง ที่ให้สัมภาษณ์ในทำนองเดียวกันว่า ที่ต้องออกมาร่วมเดินขบวนประท้วง เพราะถูกบังคับจากผู้บริหารเมือง
ช่วงบ่าย สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน(RCSS/SSA) หรือกองทัพรัฐฉานใต้ ได้ออกแถลงการณ์ มีเนื้อหาว่า การเกณฑ์ชาวบ้านให้ออกมาเดินขบวนครั้งนี้ เป็นแผนการณ์ของกองทัพพม่าที่ต้องการให้เกิดความแตกแยกของผู้คนในรัฐฉาน เพราะเมืองที่มีการเดินขบวนประท้วง ไม่มีเมืองใดที่มีพื้นที่ติดกับเมืองที่กองทัพโกก้างและตะอั้งยึดครองอยู่เลยแม้แต่เมืองเดียว จึงอยากให้ชาวบ้านระมัดระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มอำนาจ
สำหรับ อู อ่องอ่อง มุขมนตรีรัฐฉานคนปัจจุบัน ถูกแต่งตั้งเข้ามาโดยสภาบริหารแห่งรัฐ(SAC) เพื่อทำหน้าที่บริหารพื้นที่ในฐานะตัวแทนกองทัพพม่า