"โกก้าง-พม่า"ยังไม่ได้ข้อสรุป เรื่องส่งมอบคืนเมืองแสนหวี

MGR Online - ตัวแทนกองทัพพม่า-โกก้าง นัดเจรจาเรื่องการส่งมอบคืนเมืองแสนหวี ที่เมืองล่าเสี้ยว แต่ยังตกลงกันไม่ได้
Ngao Leng Mun Mai รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ตัวแทนกองทัพพม่าและกองทัพโกก้าง (MNDAA) ได้นัดเจรจากันที่โรงแรมช้าง 2 ตัว ในเมืองล่าเสี้ยว รัฐฉานเหนือ โดยมี พลจัตวา เอมินอู ผู้บัญชาการกองทัพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนจากกองทัพพม่า ส่วนตัวแทนจากฝั่งโกก้างนั้น ในเนื้อข่าวไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้ใด
หัวข้อการเจรจากันครั้งนี้ เป็นเรื่องการส่งมอบเมืองแสนหวีที่กองทัพโกก้างยึดไว้ได้ตั้งแต่ปฏิบัติการ 1027 รอบแรก เมื่อต้นปี 2567 คืนแก่กองทัพพม่า
อย่างไรก็ตาม การเจรจาครั้งนี้จบลงโดยที่ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆ จากเนื้อหาในข่าวของ Ngao Leng Mun Mai ระบุว่า กองทัพโกก้างได้ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกองทัพพม่า แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดของข้อเรียกร้องดังกล่าว
เมืองแสนหวีอยู่ทางตอนเหนือของเมืองล่าเสี้ยว เป็นเมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งบนทางหลวงหมายเลข 3 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการค้าตามแนวระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา
แสนหวีเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 34 ที่มาจากด่านชายแดนชิงส่วยเหอ กับทางหลวงหมายเลข 3 ที่มาจากด่านชายแดนหมู่เจ้ ซึ่งเป็น 2 ด่านการค้าที่สำคัญที่สุดของเมียนมาและจีน โดยสินค้าที่จีนและเมียนมาซื้อขายกัน ทั้งด้านการนำเข้าและส่งออกผ่านด่านทั้ง 2 แห่ง ต้องถูกขนส่งผ่านเมืองแสนหวี
กองทัพโกก้างได้บุกยึดเมืองแสนหวีไว้ตั้งแต่ปฏิบัติการ 1027 รอบแรก เมื่อต้นปี 2567 ก่อนจะบุกต่อไปยึดเมืองล่าเสี้ยวไว้อีก จากปฏิบัติการ 1027 รอบ 2 ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม หลังจากรัฐบาลจีนเป็นตัวกลางเจรจาและบีบให้กองทัพโกก้างคืนเมืองล่าเสี้ยวแก่กองทัพพม่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 สื่อในรัฐฉานต่างรายงานตรงกันว่า กองทัพโกก้างตกลงจะคืนเมืองแสนหวีให้แก่กองทัพพม่าเพิ่มอีกแห่ง โดยกำหนดส่งมอบคืนกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้
ปัจจุบัน เมืองหลักที่อยู่ตามเส้นทางการค้าจีน-เมียนมา ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3 ในภาคเหนือของรัฐฉาน ที่ได้กลับมาอยู่ในความดูแลของกองทัพพม่าแล้ว ประกอบด้วย เมืองล่าเสี้ยว เมืองหนองเขียว ส่วนเมืองสีป้อ เมืองจ๊อกแม ยังถูกยึดครองอยู่โดยกองทัพตะอั้ง(TNLA) แต่ก็ถูกกองทัพพม่าโจมตีอย่างหนักด้วยปฏิบัติการทางอากาศ มีการส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดแสะยิงจรวดใส่อยู่ทุกวัน (โปรดดูแผนที่ประกอบ)