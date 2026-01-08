สุดสลด!ไฟไหม้บ้านกลางดึกทำพ่อแม่-ลูกแฝดและย่า ที่นอนอยู่ชั้น2เสียชีวิตรวม5ศพ

เชียงใหม่-ไฟไหม้บ้านกลางดึก ดับยกครัวรวม5ศพทั้งย่า พ่อ แม่ และลูกสาวฝาแฝดอายุ5ขวบ แม้สามารถพาตัวออกมาได้ในสภาพหมดสติ แต่สุดท้ายไปสิ้นใจที่โรงพยาบาล เพื่อนบ้านเผยเห็นกลุ่มควันแล้วพยายามตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับ ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เพราะไฟลุกรวดเร็วรุนแรง และบ้านติดลูกกรงเหล็ก ขณะที่ตำรวจเร่งตรวจจุดเกิดเหตุเก็บหลักฐานเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แน่ชัด
วันนี้(8ม.ค.69) รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อคืนวานนี้เวลาประมาณ 23.50น.เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 135/98 ซอยร้องเรือนคำ17 หมู่12 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยบ้านเกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้น ซึ่งไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งนี้มีผู้พักอาศัยติดอยู่ที่ชั้นสองของบ้าน 5 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกสาวแฝด 2คน และย่า ซึ่งเบื้องต้นเพื่อนบ้านได้พยายามช่วยกันดับไฟและเข้าให้การช่วยเหลือแต่ไม่สำเร็จ เพราะบ้านหลังดังกล่าวรั้วประตูบ้านเป็นระบบไฟฟ้าและติดตั้งลูกกรงเหล็กเอาไว้ จึงเป็นอุปสรรคและจำเป็นต้องรอจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยที่ระดมกำลังกันมาถึงจุดเกิดแล้วให้การช่วยเหลือนำตัวทั้ง5คนออกมากจากบ้านได้ในสภาพหมดสติและเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามปรากฏว่าทั้งหมดได้เสียชีวิตลงในที่สุด ส่วนไฟที่ลุกไหม้นั้น เจ้าหน้าที่ได้ระดมฉีดน้ำนานประมาณ 1ชั่วโมง จนสามารถควบคุมได้ โดยสภาพบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนัก
สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง 5 คน ประกอบด้วย นางสุนีย์ ตาชัย อายุ 70 ปี (ย่า),นายกวิน ตาชัย อายุ 35 ปี (พ่อ),นางสาววริศรา เฉลยไกร อายุ 35 ปี(แม่) และเด็กหญิงลลิษา ตาชัย อายุ 5 ปี กับเด็กหญิงลลินดา ตาชัย อายุ 5 ปี ลูกสาวฝาแฝด ซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านปูนที่ตกแต่งด้วยไม้จำนวนมาก คาดว่าต้นเพลิงน่าจะอยู่ที่ชั้นล่างของบ้าน ส่วนผู้เสียชีวิตทั้งหมดนอนอยู่ที่ชั้นสอง โดยก่อนเกิดเหตุเพื่อนบ้านได้เห็นกลุ่มควันและพยายามตะโกนเรียกแล้วแต่ไม่มีเสียงตอบสนองใดๆ คาดว่าเป็นไปได้ที่ทั้งหมดอาจจะสำลักควันจนหมดสติและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งนี้ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั่น ทางเพื่อนบ้านได้พยายามช่วยกันฉีดน้ำดับไฟแล้ว แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากไฟลุกลามอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดอย่างละเอียดเพื่อสรุปสาเหตุที่ชัดเจนต่อไป
นอกจากนี้รายงานข่าวแจ้งว่าวันนี้ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพลตำรวจตรียุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ พร้อมกับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งหลักฐานที่ประกอบกับผลชันสูตรของทางแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถึงสาเหตุของการเสียชีวิต โดยพบว่าบ้านที่เกิดเหตุป็นบ้านสองหลังที่อยู่ในรั้วเดียวกัน โดยบ้านหลักหลังใหญ่เป็นหลังที่ทั้งครอบครัวอยู่อาศัย และมีห้องนอนอยู่บนชั้นสองของบ้าน ส่วนอีกหลังไม่มีคนอยู่ เบื้องต้นพบว่าส่วนที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดคือชั้นล่างของบ้านหลักที่ครอบครัวพักอาศัย เชื่อว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดจากตรงจุดนี้ก่อนที่จะมีกลุ่มควันไฟ และลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้าน รวมทั้งบ้านอีกหลัง ซึ่งเป็นไม้เก่าจึงทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว