รับปีใหม่แทบช็อก! เสี่ยสวนกล้วยไม้ชาร์จรถไฟฟ้าป้ายแดงคืนเดียว ไฟไหม้วอด 1.4 ล้าน

นครปฐม - เสี่ยเจ้าของสวนกล้วยไม้บางเลน ซื้อเก๋งไฟฟ้าป้ายแดงได้วันเดียว ชาร์จไฟเตรียมขับฉลองปีใหม่ จู่ ๆ ควันขึ้นก่อนลุกไหม้วอดทั้งคัน หวิดลามเผาบ้าน คาดไฟฟ้าลัดวงจร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 00.20 น. วันนี้ ( 1 ม.ค.) พ.ต.ท.กิตติ ลาภปากลด พนักงานสอบสวนเวร สภ.บางเลน รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในบ้านเลขที่ 65 หมู่ 11 ตำบลลำพยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่สวนกล้วยไม้ขนาดกว่า 40 ไร่
ในที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณโรงจอดรถซึ่งปลูกติดกับบ้านหลังใหญ่ เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำ ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นพบซากรถยนต์เก๋ง 4 ประตูไฟฟ้า ป้ายแดง ยี่ห้อ MG รุ่น IM6 สภาพถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน มูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท
สอบถาม นายพงษ์ปรีชา จงจิตพิพัฒน์ อายุ 67 ปี เจ้าของบ้าน ให้การว่า เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. คืนส่งท้ายปีเก่า ตนได้นำรถไฟฟ้าป้ายแดงคันดังกล่าวซึ่งเพิ่งรับรถมาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มาเสียบชาร์จไฟไว้ที่โรงจอดรถ เพื่อเตรียมขับใช้งานในวันปีใหม่ กระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืน พี่สาวขึ้นไปเรียกว่ามีกลิ่นควันและควันลอยเข้ามาในบ้าน เมื่อลงมาดูพบว่าไฟได้ลุกไหม้ขึ้นแล้ว
เจ้าตัวพยายามนำถังดับเพลิงมาฉีดสกัดเพลิง แต่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงรีบโทรแจ้งรถดับเพลิงเข้าช่วยเหลือ ก่อนที่รถจะถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน โชคดีที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทัน ไม่ลุกลามไปยังตัวบ้านหลังใหญ่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า สาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรขณะชาร์จไฟ ทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามจะต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 7 เข้าตรวจสอบอย่างละเอียด รวมถึงเชิญตัวแทนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป