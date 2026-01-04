เกิดเหตุไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังไม่มีผู้บาดเจ็บสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจร

มุกดาหาร – เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน 2 ชั้นวอดทั้งหลัง เจ้าของบ้านหนีออกมาได้และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจร
วันนี้(4ม.ค.) เวลาประมาณ 04.30 น. พ.ต.อ. ประยุทธ์ เรือนทองคำ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สภ.เมืองมุกดาหาร ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของชาวบ้าน ที่บ้านเหมืองบ่า ใน ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร จึงได้สั่งการให้ร้อยเวรสอบสวน ประสาน นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถดับเพลิง และนายอดุลย์ ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสารณภัยเทศบาลเมืองมุกดาหาร นำรถดับเพลิงพร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงลงพื้นที่ที่ได้รับแจ้ง
ถึงที่เกิดเหตุเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน 2 ชั้น ไฟกำลังลุกไหม้ที่บริเวณชั้น 2 ของบ้านอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่จึงได้ฉีดน้ำเพื่อไม่ไฟลุกลามไปบ้านข้างเคียง และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ทำให้บ้านหลังดังกล่าวเสียหายทั้งหมด
จากการสอบถามนายรามิน สุขเกษม เจ้าของบ้าน เล่าให้ฟังว่า ขณะเกิดเหตุตนเองนอนอยู่ในบ้านคนเดียว ได้ยินเสียงดังที่บริเวณสวิตช์ไฟ และมีเปลวไฟออกมา และไฟก็ลุกลามและรุนแรงขึ้นเรื่องๆตนจึงได้วิ่งออกมาจากบ้านอย่างเร็ว จากนั้นไฟก็ได้ลุกไหม้ลามไปทั่วบ้าน จึงตระโกนบอกเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านได้ช่วยแจ้งตำรวจ และแจ้งดับเพลิงให้มาช่วยดับไฟ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานไฟไหม้ในครั้งนี้ว่าไฟฟ้าอาจจะลัดวงจร และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้มาเก็บข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุไฟไหม้บ้านหลังดังกล่าว ส่วนความเสียหายยังรวบรวมและประเมินราคาต่อไป