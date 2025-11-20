ไฟไหม้บ้านตาวัย 76 ป่วยติดเตียงกลางดึก ลูกเผยพ่อป่วยอัมพฤกษ์ พักอยู่คนเดียว

สลดไฟไหม้บ้านย่านลาดหลุมแก้วปทุมฯ ย่างสดเฒ่า 76 ปี ลูกสาวเผยคนตายป่วยอัมพฤกษ์ พักอยู่คนเดียว
เมื่อเวลา 19.40 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ร.ต.อ.สันทัด จำเนียรการ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งเหตุ มีเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน และมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ถูกไฟคลอกอยู่ภายในบ้าน เหตุเกิดบ้านเลขที่ 1/9 หมู่ 8 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี หลังรับแจ้ง จึงเดินทางไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย นายปรัชญา สุวรรณทา นายอำเภอลาดหลุมแก้ว และนายกิตติศักดิ์ แก้วศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ พร้อมทั้งประสานไปทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จาก อบต. หน้าไม้ , อบต.ระแหง และรถดับเพลิงจาก อบต.และเทศบาลฯในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 5 คัน ,เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ,เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วม พร้อมด้วยแพทย์เวรจากโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว และแพทย์เวร จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุ ลักษณะเป็นบ้านไม้กึ่ง 2 ชั้น เพลิงไหม้บ้านหลังดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำ เพื่อดับไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรง แต่ก็วอดเสียหายไปทั้งหลัง โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ และจากตรวจสอบเบื้องต้น พบผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอก อยู่ภายในบ้าน ทราบชื่อต่อมาคือ นายประนต แผ่พร อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1/9 หมู่ 8 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สภาพศพถูกไฟไหม้เป็นตอตะโก ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ และทราบว่า ผู้เสียชีวิตน้น เขาป่วยเป็นอัมพฤกษ์มาหลายปีแล้ว
ทางด้านนางปราณีต ขุนแก้ว อายุ 54 ปี ลูกสาว ได้ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ว่า คุณพ่อแกป่วยเป็นอัมพฤกษ์ มาหลายปีแล้ว และพักอาศัยอยู่ในบ้าน หลังดังกล่าวเพียงคนเดียว ได้มีเพื่อนบ้านโทรมาแจ้งว่าไฟไหม้บ้านที่พ่ออยู่ แต่เมื่อมาถึงก็พบว่าไฟไหม้ทั้งหมดแล้ว ไม่สามารถช่วยเหลือคุณพ่อออกมาจากบ้านได้
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบสวน นางปราณีต ขุนแก้ว อายุ 54 ปี ลูกสาว และ นายอุทัย แผ่พร อายุ 44 ปี ลูกชาย เบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่เพียงลำพังคนเดียว เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว คาดว่าด้วยกระแสลมพัดประกอบกับตัวบ้านเป็นไม้ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี จึงทำให้ไฟมอดไหม้ทั้งหลัง
ด้าน ร.ต.อ.สันทัด จำเนียรการ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ เพื่อร่วมชันสูตรพลิกศพ พร้อมกับแพทย์เวร หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว จึงได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้เสียชีวิต ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู นำร่างผู้เสียชีวิต ส่งไปผ่าพิสูจน์ ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ถนนสายซ่อมสร้าง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง และประสานทางญาติๆ ให้ไปรับศพเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป