เปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2568

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้วและตลาดระแหง ๑๐๐ ปี ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2568 โดยมี นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายปรัชญา สุวรรณทา นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายวีระชัย ขันรุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลระแหง นายกิตติศักดิ์ แก้วศรี นายก อบต.หน้าไม้ สโมสรโรตารีจังหวัดปทุมธานี ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โดยจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมยืนสงบนิ่ง วางดอกไม้เพื่อแสดงถึงความไว้อาลัยต่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัยทางถนนในชุมชน และ แม่ค้า พ่อค้า ประชาชนผู้มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดระแหง 100 ปี
ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน โรตารีประเทศไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและร่วมเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ทรมานต่อครอบครัวผู้สูญเสีย เพื่อรับรู้ถึงภาระของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากผลพวงของอุบัติเหตุทางถนน อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กู้ภัย เจ้าหน้าที่รถพยาบาล แพทย์ พยาบาล ที่ปรึกษา และคนอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องทำงานหนักจากอุบัติเหตุที่เกิดบนถนนแทบทุกวัน เพื่อเรียกความสนใจอย่างกว้างขวางจากประชาชนทั่วประเทศ ถึงการเสียชีวิตบาดเจ็บจากการจราจร และความเสี่ยงที่อาจเกิดกับผู้ใช้ถนนทุกคน โดยมีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งประเทศ