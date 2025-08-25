ขบ.เร่งแอปฯ เรียกรถทุกรายขึ้นทะเบียน "รถ-คนขับ" ก่อน 2 ต.ค. 68 ตาม กม.ธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล

กรมการขนส่งฯ ขีดเส้น 2 ต.ค. 68 แอปฯเรียกรถทุกรายต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รถ-คนขับต้องขึ้นทะเบียน บริการตามข้อกำหนดรถสาธารณะอย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกประกาศ เรื่อง การดำเนินการอื่นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ประเภทบริการรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยสารสาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะตามมาตรา 18 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2568 เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ให้บริการรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับให้แอปพลิเคชันผู้ให้บริการรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างต้องปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด
โดยเร่งรัดให้ผู้ขับรถที่เป็นสมาชิกมาดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนให้บริการ ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป หากไม่ดำเนินการตามประกาศฯ ดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้
ทั้งนี้ ตัวประกาศฯ ยังมีข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ต้องมีการจัดเก็บค่าบริการตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันต้องมีมาตรการกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้รถสาธารณะ รวมถึงต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ขับรถทำความผิดซ้ำ เป็นต้น
การจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานและเข้าดำเนินการได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียน ซึ่งรถที่นำมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันได้ต้องมีอายุการใช้งานรถไม่เกิน 9 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกและต้องทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะ ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ต้องจัดเก็บอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และสามารถจดทะเบียนได้ 1 คน 1 คัน และเมื่อได้รับเครื่องหมายการเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน (สติกเกอร์) ต้องติดเครื่องหมายที่กระจกกันลมหน้าและหลังให้เห็นอย่างชัดเจน
สำหรับแอปพลิเคชันที่มีการให้บริการรถจักรยานยนต์ในการรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชันด้วยนั้น รถที่ให้บริการในระบบจะต้องเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแบบมีจุดจอด (วิน) หรือ จักรยานยนต์สาธารณะที่ให้บริการผ่านระบบแอปพลิเคชันก็ได้ ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องจัดเก็บอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
โดยกำหนดให้มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านระบบแอปพลิเคชันได้ 1 คน 1 คัน การรับคนโดยสารต้องเป็นการเรียกใช้บริการผ่านระบบแอปพลิเคชันเท่านั้น เว้นแต่รถจักรยานยนต์สาธารณะแบบมีจุดจอด (วิน) ยังสามารถให้บริการได้ทั้งสองแบบ