ขบ.เพิ่มความสะดวกวิน จยย.รับจ้าง ยื่นจัดตั้ง-จดป้ายเหลือง ได้ที่ขนส่ง กทม.พื้นที่ 1-5

กรมการขนส่งทางบกเพิ่มช่องทางขอจัดตั้งวิน จยย.รับจ้างสาธารณะใหม่ และหนังสือรับรองการใช้รถป้ายเหลือง ที่สำนักงานขนส่ง กทม.พื้นที่ 1-5 ตามที่ตั้งวิน พร้อมแนะ ปชช.เลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์วินที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย และราคาเป็นธรรม
นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ (มอเตอร์ไซค์วิน) โดยสามารถยื่นเอกสารหลักฐานในการขอจัดตั้งวินใหม่ และขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะได้ทั้งที่สำนักงานเขตในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ณ สถานที่ตั้งวินนั้นตั้งอยู่ ซึ่งกรมฯ จะรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้ประธานคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครในเขตความรับผิดชอบเพื่อพิจารณา หากได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะเรียบร้อยแล้วสามารถดำเนินการจดทะเบียนขอเปลี่ยนป้ายเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ได้ ณ สำนักงานขนส่งพื้นที่ที่สถานที่ตั้งวินที่ผู้นั้นขี่รถอยู่
หลังจากจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอื่น เช่า ซื้อ หรือใช้เสื้อวินของตนในการรับจ้าง และจะต้องขี่รถรับจ้างติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในรอบระยะเวลา 1 ปี ต้องไม่นำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนไปรับจ้างในสถานที่ตั้งวินอื่นที่ตนเองไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขับรถ รวมถึงต้องไม่ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิด เช่น ดื่มสุรา เล่นการพนัน ขับขี่รถบนทางเท้า ฯลฯ หากฝ่าฝืนคณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณายกเลิกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือพิจารณาถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ
นายเสกสมกล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์วิน) เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์วินที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย และมีค่าบริการที่เป็นธรรม โดยมีจุดสังเกตได้ดังนี้ ตัวรถ ต้องจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ซึ่งจะมีการจดทะเบียนถูกต้องและมีการจัดทำประกันภัยที่คุ้มครองผู้โดยสาร ผู้ขับรถ ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (ไม่สิ้นอายุ) ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะ นอกจากนี้ให้สังเกตข้อมูลคนขับรถ เสื้อวิน บัตรประจำตัวและข้อมูลทะเบียนรถ จะต้องถูกต้องตรงกัน
ทั้งนี้ หากประชาชนพบรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์วิน) กระทำความผิดกฎหมาย เช่น กิริยาวาจาไม่สุภาพ ใช้งานรถที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ฯลฯ สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน “1584” ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง