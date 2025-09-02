พ่อเมืองกาญจน์สั่งเข้ม! จัดระเบียบคนเร่ร่อน–ไร้บ้าน ส่งกลับภูมิลำเนา ตามกฎหมายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและควบคุมการขอทาน

กาญจนบุรี – ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี นำทีมฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่จัดระเบียบคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน และขอทานในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี พบมีการพักอาศัยมั่วสุมยาเสพติด สั่งเคลียร์พื้นที่สาธารณะ พร้อมนำตัวส่งกลับภูมิลำเนา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ ( 2 ก.ย.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษรักษาความสงบเรียบร้อยฝ่ายปกครองจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสุวัฒนา ม่วงหวาน ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษรักษาความสงบเรียบร้อยฝ่ายปกครองจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวฟาติมา ไทยเศรษฐ์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี
บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี สมาชิก อส. (ชุด ฉก.) สังกัด ร้อย อส.จ.กจ.1 และ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่จัดระเบียบกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น คนขอทาน คนเร่ร่อน และ คนไร้บ้าน
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในสังคม ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่พบบุคคลเร่ร่อน คนไร้บ้าน อาศัยอยู่ที่บริเวณซอยด้านหลังห้างกนกกาญจน์ เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จำนวน 4 คน บริเวณศาลาท่าน้ำหน้าเมืองกาญจน์ จำนวน 1 คน ซึ่งมีการพักอาศัยอยู่ริมฟุตบาทและมีการมั่วสุมยาเสพติด
โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบอุปกรณ์เสพสิ่งเสพติดที่ผ่านการใช้งานแล้ว จึงได้จัดระเบียบกลุ่มคนเหล่านี้ โดยให้ทุกคนขนของแยกย้ายออกจากพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและความปลอดภัยของประชาชน และ ในการลงพื้นที่ตรวจได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทำความเข้าใจและดำเนินการนำกลุ่มบุคคลเร่ร่อนทั้งหมด ส่งกลับภูมิลำเนาเดิมเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559