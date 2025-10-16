กระบะตู้ทึบเฉี่ยววิน จยย. ข้อเท้าเละหวิดขาด บาดเจ็บสาหัสกลางสามแยกไฟแดงบ้านอิฐ

อ่างทอง – เกิดอุบัติเหตุสยองกลางเมืองอ่างทอง รถกระบะตู้ทึบเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์รับจ้างกลางสามแยกไฟแดงบ้านอิฐ ส่งผลให้คนขับวินวัย 59 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ข้อเท้าซ้ายฉีกขาดเละหวิดขาด เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทอง ขณะตำรวจตรวจสอบวงจรปิดหาสาเหตุ
เวลา 08.30 น. วันนี้( 16 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอ่างทอง ได้รับแจ้งเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์รับจ้าง มีผู้บาดเจ็บสาหัส บริเวณ สามแยกไฟแดงบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ฮอนด้าเวฟ สีแดง ป้ายเหลือง ทะเบียน กกก 808 อ่างทอง พลิกคว่ำอยู่บริเวณเกาะกลางถนน สภาพรถพังเสียหาย ใกล้กันพบผู้บาดเจ็บนอนหมดสติ มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณข้อเท้าซ้ายจนเละเกือบขาด เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลอ่างทอง ทราบชื่อผู้บาดเจ็บภายหลังคือ นายสมชาย ทองไทย อายุ 59 ปี อาชีพวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ห่างออกไปประมาณ 30 เมตร พบรถยนต์กระบะ โตโยต้า ตู้ทึบ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน ฒห 6744 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ริมถนน สภาพด้านหน้ารถพังยุบ ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยมี นายธงชัย ไชยพรม อายุ 32 ปี คนขับ ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบและบันทึกภาพในที่เกิดเหตุ พร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบภาพจาก กล้องวงจรปิดบริเวณสามแยกไฟแดง เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียด เบื้องต้นได้เชิญตัวคนขับรถกระบะไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองอ่างทอง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป