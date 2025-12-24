ไฟไหม้บ้านพัฒนานิคม หนุ่มใหญ่เมาหลับหนีไม่ทัน ถูกคลอกดับคาเตียง

ลพบุรี - หนุ่มใหญ่วัย 52 ปี อยู่บ้านลำพัง ชอบดื่มสุรา ถูกเพลิงไหม้บ้านช่วงเช้ามืด ลุกลามอย่างรวดเร็ว หนีไม่ทัน ถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาที่นอน บ้านถูกเผาวอดทั้งหลัง ตำรวจเร่งพิสูจน์สาเหตุ
วันนี้ ( 24 ธ.ค.) ร.ต.อ.นพ จิ๋วแย้ม รองสารวัตรสอบสวน สภ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย มีผู้เสียชีวิต เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ 26 หมู่ 1 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จึงรุดตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ชัยมิตร สิทธิพูน ผกก.สภ.พัฒนานิคม นายธนณัฐ อาจิณกิจ นายอำเภอพัฒนานิคม นายสุรศักดิ์ เจิมสม นายกเทศบาลเขาพระยาเดินธง และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูลพบุรี
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น พบต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณชั้นบนซึ่งเป็นโครงสร้างไม้ เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง นำรถดับเพลิง 2 คัน เข้าควบคุมสถานการณ์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่บ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง
ภายหลังเข้าตรวจสอบภายในบ้าน พบศพชายถูกไฟไหม้ดำเป็นตอตะโก อยู่บนที่นอนบริเวณชั้นบน ทราบชื่อคือ นายเม้ง ทองคง อายุ 52 ปี เจ้าของบ้าน
พี่สาวผู้เสียชีวิต ซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านใกล้เคียง ให้การว่า ผู้ตายอาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีครอบครัว และชอบดื่มสุราเป็นประจำ เช้าวันเกิดเหตุได้ออกไปรีดนมวัวตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00 น. ก่อนจะมีเพื่อนบ้านโทรศัพท์แจ้งว่าบ้านน้องชายเกิดไฟไหม้ เมื่อกลับมาดูไม่พบตัวน้องชาย จึงให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบและพบว่าเสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน
เบื้องต้นคาดว่าผู้ตายอาจอยู่ในอาการมึนเมาและหลับอยู่ในบ้าน จึงไม่รู้สึกตัวขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทำให้หนีออกมาไม่ทัน
อย่างไรก็ตาม สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.ลพบุรี เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลพัฒนานิคม ได้ชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ ก่อนมอบร่างให้มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป