ไฟไหม้โออิตะ ญี่ปุ่น เผาวอด 170 อาคาร เสียชีวิต 1 ราย

ทุ่งเพลิงกลางเมืองโออิตะ ญี่ปุ่น เผาวอดบ้านเรือนกว่า 170 หลัง ดับแล้ว 1 ราย เจ้าหน้าที่คาดลมแรงเป็นเหตุให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วข้ามคืน
โออิตะ, ญี่ปุ่น - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวเมื่อวันพุธ (19 พ.ย.) ว่า อาคารกว่า 170 หลังได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ลุกลามไปทั่วย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นในเมืองโออิตะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
เหตุเพลิงไหม้ซึ่งได้รับแจ้งเหตุให้ตำรวจทราบเมื่อเวลาประมาณ 17.45 น. ของวันอังคาร เริ่มต้นจากย่านที่อยู่อาศัยทางตะวันออกเฉียงเหนือของท่าเรือประมงซากาโนเซกิ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประจำภูมิภาค รายงานว่า มีการประกาศเตือนภัยลมแรงใกล้พื้นที่ดังกล่าวในบ่ายวันอังคาร
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงต่อสู้กับเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องนานกว่า 12 ชั่วโมง หลังจากมีรายงานเหตุเพลิงไหม้ในเขตท่าเรือซากาโนเซกิของเมืองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทางการได้อพยพประชาชนออกไปแล้วถึง 180 คน
ตำรวจยืนยันการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิต 1 รายที่พบในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อวันพุธ และกำลังพยายามระบุตัวผู้เสียชีวิตว่าเป็นชายวัย 76 ปีที่ยังสูญหาย
รัฐบาลจังหวัดโออิตะได้ขอให้กองกำลังป้องกันตนเองเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งกินพื้นที่ประมาณ 48,900 ตารางเมตร และลุกลามไปยังพื้นที่ป่า
นายกเทศมนตรีเมืองโออิตะ ชินยะ อาดาจิ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า เขาไม่คาดว่าเพลิงไหม้จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม
โชโกะ ฟูจิกาวะ เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลจังหวัดโออิตะ กล่าวว่า "ควันไฟกำลังลดลง และ (เรากำลัง) มุ่งหน้าสู่การควบคุมสถานการณ์" แต่เขาได้รับคำเตือนไม่ให้คาดเดาไปเอง
รัฐบาลกลางยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นที่สำนักนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ
บริษัทคิวชู อิเล็กทริก พาวเวอร์ ทรานสมิชชัน แอนด์ ดิสทริบิวชัน รายงานว่า มีบ้านเรือนถึง 350 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้