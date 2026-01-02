ไฟไหม้บ้านพักครูโรงเรียนดังเพชรบุรี วอด 2 หลัง มูลค่าหลักล้าน คาดไฟฟ้าลัดวงจร

เพชรบุรี – เพลิงไหม้บ้านพักครูไม้เก่าอายุกว่า 40 ปี ภายในโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ลุกลามรวดเร็ววอด 2 หลัง เสียหายหลักล้านบาท โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บ–เสียชีวิต เบื้องต้นคาดไฟฟ้าลัดวงจร
วันนี้ (2 ม.ค.) พ.ต.ท.โย บัวบาน สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ เข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักครู ภายในโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี หลังได้รับแจ้งเหตุ พร้อมประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี อบต.บ้านหม้อ อบต.ไร่ส้ม มณฑลทหารบกที่ 15 และอาสาสมัครมูลนิธิสว่างสรรเพชธรรมสถาน เข้าสนับสนุนการควบคุมเพลิง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ซึ่งเป็นบ้านพักครูเก่าอายุกว่า 40 ปี เพลิงโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง มีควันดำพวยพุ่งขึ้นสูง และมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะ เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บ้านพักทั้ง 2 หลัง รวมถึงทรัพย์สินภายใน ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด มูลค่าความเสียหายหลักล้านบาท โชคดีขณะเกิดเหตุไม่มีผู้อยู่อาศัยอยู่ภายใน จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ต่อมา ร.ต.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย น.ส.สุภัทรา โพธิ์สิงห์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และ น.ส.พัทธ์หทัย หงคงคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า บ้านพักดังกล่าวเป็นบ้านพักครู โดยหนึ่งหลังเป็นที่พักของ นายธีระเดช สฤตเนตร หรือ “ครูปลั๊ก” ส่วนอีกหลังซึ่งเป็นต้นเพลิง เป็นบ้านของ น.ส.พันพร พุกบ้านยาง หรือ “ครูหนาม” โดยช่วงเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ประกอบกับเป็นบ้านไม้เก่า จึงกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากระบบไฟฟ้าในบ้านมีสภาพเก่า อย่างไรก็ตาม จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป