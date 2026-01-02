ชาวบ้านเนปิดอว์ปิ้งปลาฉลองปีใหม่ สะเก็ดไฟลามเผาเรือนกว่า 60 หลัง

MGR Online - เกิดเหตุสลดในคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่เมืองปินมะนา กรุงเนปิดอว์ ชาวบ้านปิ้งปลาเลี้ยงฉลอง แต่สะเก็ดไฟกระเด็นติดข้างฝาลามเผาเรือนไปกว่า 60 หลัง โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต
เพจ Myanmar Fire Services Department รายงานว่า ช่วงค่ำของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ เผาผลาญบ้านเรือนไปมากกว่า 60 หลัง ในพื้นที่อำเภอปินมะนา กรุงเนปิดอว์
ตามรายงานของสื่อในเมียนมา ระบุว่า เหตุเพลิงไหม้เกิดในเวลาประมาณ 19.00 น. ต้นเพลิงเป็นบ้านหลังหนึ่งในเขตหย่านไหน่ 2 ซึ่งกำลังจัดงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มีการปิ้งปลา ปิ้งเนื้อรับประทานร่วมกันในหมู่ญาติมิตร ปรากฏว่าสะเก็ดไฟจากเตาปิ้งได้กระเด็นไปติดข้างฝาเรือน และเกิดเป็นไฟไหม้แผ่ลามอย่างรวดเร็วออกไปเป็นวงกว้าง
หลังได้รับแจ้งเหตุ แผนกดับเพลิงเมืองปินมะนาได้ระดมเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงหลายคันจากท้องที่ต่างๆมาช่วยกันดับไฟ แต่ต้องใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
หลังเพลิงสงบ ปรากฏว่า มีบ้านเรือนประชาชนถูกไฟเผาไหม้วอดไปกว่า 60 หลัง มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 370 คน เจ้าหน้าที่ได้สร้างที่พักชั่วคราวไว้ที่สำนักงานองค์กรกาชาดประจำเมืองปินมะนา
อย่างไรก็ตาม เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียง 1 คน และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
เพจ Tai TV Online รายงานว่า เมืองปินมะนาเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบกับภัยธรรมชาติมาตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา โดยเป็นหนึ่งในหลายเมืองที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 และเป็นเมืองที่ต้องเจอกับอุทกภัยในเหตุน้ำท่วมใหญ่ในภาคกลางของเมียนมา เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2568 ก่อนจะเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ในคืนสุดท้ายของปี