ไฟไหม้ห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าว จนท.รุดช่วยอุ้มสาวสำลักควันหมดสติ

เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องพักชั้น 4 คอนโดย่านลาดพร้าว จนท.สายตรวจ สน.โชคชัย รีบเข้าช่วยเหลือ อุ้มหญิงสาวสำลักควันนอนหมดสติ ส่วนสาเหตุคาดเกิดจากคอมฯแอร์ลัดวงจร
วันนี้ (2 ม.ค.) ตำรวจ สน.โชคชัย รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ห้องพักแห่งหนึ่ง ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงหัวหมาก และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุลักษณะเป็นคอนโดมิเนียม สูง 6 ชั้น พบมีกลุ่มควันที่ชั้น 4 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงเข้าดำเนินการช่วยเหลือประมาณ 5 นาที ก่อนเร่งระบายกลุ่มควัน โดยในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย รายที่ 1 เป็นเพศหญิงสาว อายุประมาณ 21 ปี สภาพมีอาการสำลักควันนอนหมดสติอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สน.โชคชัย จึงรีบเข้าช่วยเหลืออุ้มร่างหญิงดังกล่าวนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี
ส่วนรายที่ 2 เป็นเพศชาย ได้รับบาดเจ็บโดนกระจกบาดนิ้วมือขวา ขณะเข้าช่วยเหลือห้องพักที่เกิดเหตุ จากนั้นทีมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จึงดำเนินการปฐมพยาบาล ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ก่อนลุกลามกองเสื้อผ้า โดยพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายประมาณ 2 ตารางเมตร