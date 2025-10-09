"สปริงเกอร์" ไม่ทำงาน ต้นเหตุเพลิงไหม้คอนโดย่านปิ่นเกล้า ยันไม่กระทบโครงสร้างอาคาร

ไฟไหม้คอนโดหรูย่านปิ่นเกล้า "สปริงเกอร์" ไม่ทำงาน ผอ.สปภ. เผยเพลิงวอดห้องชั้น 16 ต้องรอพิสูจน์หลักฐานหาสาเหตุแท้จริง พร้อมยืนยันโครงสร้างตึกไม่เสียหาย แต่ลูกบ้านกว่า 1,000 คน ต้องหาที่พักพิงชั่วคราว เหตุภายในอาคารยังมีก๊าซพิษตกค้าง
จากกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่คอนโดมิเนียมสูงย่านปิ่นเกล้า เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (9 ต.ค.) โดยมีรายงานการขอความช่วยเหลือจากลูกบ้านที่พักอาศัยบนชั้นสูง ทั้งชั้น 17 และชั้น 24 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเมื่อเวลา 14.45 น.
ล่าสุด นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น ต้นเพลิงเกิดที่ห้องพักชั้น 16 โดยเพลิงได้ลุกลามสร้างความเสียหายไปทั่วทั้งห้องขนาด 60 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุสาเหตุหรือจุดต้นเพลิงที่แน่ชัดได้ ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ผอ. สปภ. เปิดเผยถึงสถานการณ์การอพยพว่า เจ้าหน้าที่กำลังเร่งอพยพลูกบ้านกว่า 1,000 คน ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ เด็ก ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยการลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากลิฟท์ของอาคารทั้ง 2 ตึกไม่สามารถใช้งานได้ ต้องนำลูกบ้านมาพักที่สวนหย่อมชั้น 7 ก่อนจะลำเลียงลงสู่พื้นที่ปลอดภัยด้านล่าง
ด้านผู้บาดเจ็บ พบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากอาการสำลักควันประมาณ 20 กว่าคน ส่วนเคสวิกฤต (เคสแดง) พบหญิงชรามีอาการหมดสติอยู่ที่ชั้น 33 ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยเหลือ (CPR) จนได้สติแล้ว และอยู่ระหว่างการลำเลียงลงสู่พื้นล่าง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ระบบสปริงเกอร์ของคอนโดมิเนียมไม่สามารถใช้งานได้ มีเพียงสัญญาณเตือนภัยที่ใช้งานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคาร
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ลูกบ้านกลับเข้าไปพักอาศัย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการระบายกลุ่มควันและก๊าซพิษที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งตึก โดยห้องที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทางผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยจะประสานเพื่อจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้เสียหาย ก่อนจะอนุญาตให้กลับเข้าพื้นที่ได้หลังการตรวจสอบและเก็บหลักฐานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเสร็จสิ้น