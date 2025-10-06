“ประภาพร” เผยน้ำท่วมสุโขทัยเกษตรกรสูญรายได้หลายร้อยล้าน อัด “อนุทิน” ต้องจริงใจช่วย ปชช. 3 จังหวัดจมน้ำหลายแสนคน

“ประภาพร” ชี้สุโขทัยน้ำท่วมหนักเกษตรกรสูญรายได้หลายร้อยล้าน อัด “อนุทิน” ช่วยเหลือประชาชนต้องจริงใจไม่สร้างภาพ เผยน้ำท่วม 3 จังหวัดทำหลายแสนคนจมน้ำ
วันที่ 6 ต.ค.นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ สส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุโขทัยปีนี้มาเร็วและแรงมาก ส่วนใหญ่เป็นน้ำไหลหลาก ที่มาจากจังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพายุบัวลอย ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ดังนั้นมวลน้ำมหาศาลจึงไหลบ่าลงมายังจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ในปีนี้พี่น้องในพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหลายรอบแล้ว แต่ไม่มีหน่วยงานรัฐเข้าไปเยียวยาช่วยเหลือ
นางสาวประภาพร กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาเห็นภาพนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีไปอวยพรวันเกิดให้กับคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทย ทอดทิ้งให้ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม ช่วยเหลือตัวเอง ในขณะเดียวกันกลับเลือกสร้างภาพไปเยี่ยมพื้นที่เป้าหมายของพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งสมัยหน้ามากกว่าไปเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ทั้งสุโขทัย พิษณุโลก และอุตรดิถต์ จำนวนหลายหมื่นครอบครัว โดยเฉพาะที่สุโขทัย ล่าสุด หลายครอบครัวต้องออกจากบ้านไปอยู่ที่ปลอดภัย น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบไม่ต่ำกว่า 3,000 ครัวเรือนประชาชนจำนวนกว่า 30,000 คนต้องจมอยู่กับน้ำ ที่สูงมาก ทั้งนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 1.50- 2.00 เมตรกระทบกับพื้นที่หลายอำเภอ
“ หลังน้ำลดพี่น้องประชาชนอยากให้หน่วยงานรัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ควรใช้มาตรฐานเดียวกับเหตุการณ์น้ำท่วมเชียงราย คือ ต่อครอบครัวไม่เกิน 9,000 บาท เพื่อนำเงินที่ได้มาซ่อมแซมที่พัก นอกจากนี้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักมาก ทั้งสวนมะม่วง สวนละมุด มะยงชิด กลับไม่ได้รับการเยียวยา เพราะรัฐอ้างว่าเนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นไม่เสียหายเลยไม่จ่ายเงินเยียวยา น้ำท่วมครั้งนี้ที่หนักที่สุดคือสวนกล้วยตานี ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรส่งออกใบกล้วยตานีขายต่างประเทศ สร้างรายได้ให้เกษตรกรต่อปีหลายร้อยล้านบาท ปีนี้คาดว่ารายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้เลยเพราะน้ำท่วมเสียหายหมด
“ในฐานะผู้แทนชาวบ้านพร้อมเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้กลุ่มคนที่รัฐทอดทิ้งได้มีที่ยืนในสังคมและได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลนี้อย่างคาดหวังว่านายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี จะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์กับเกษตรอย่างเท่าเทียมทุกพื้นที่” นางสาวประภาพร กล่าว