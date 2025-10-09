ไฟไหม้คอนโด 38 ชั้น ตรงข้ามห้างพาต้า กลุ่มควันโขมงชั้น 16 เร่งอพยพคน

เกิดเหตุเพลิงไหม้ คอนโดสูงย่านปิ่นเกล้า เบื้องต้นมีรายงานการขอความช่วยเหลือจากชั้น 17 และ ชั้น 24
วันนี้ (9 ต.ค.) เมื่อเวลา 13.55 น. วันนี้ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารสูงบริเวณถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
ต่อมาเวลา 13.58 น. เจ้าหน้าที่ได้เดินทางถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็น คอนโดมิเนียมสูง 38 ชั้น ตั้งอยู่ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้า. เบื้องต้นพบกลุ่มควันจำนวนมากบริเวณ ชั้นที่ 16 ของอาคาร
ล่าสุด เวลา 14.03 น. ชุดปฏิบัติการภายในอาคารได้เร่งดำเนินการควบคุมเพลิงและอพยพประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมลงสู่พื้นล่างอย่างเร่งด่วนแล้ว