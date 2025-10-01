“ป้าบัวสบายดี” สวนสัตว์พาต้าอัปเดตชีวิตกอริลลาในตำนาน พร้อมกลับมาเปิดรอบชมแบบจำกัดเวลา

เพจ “สวนสัตว์พาต้า” เผยภาพล่าสุดของ “ป้าบัว” กอริลลาตัวเมียวัยชราในตำนาน หลังพักผ่อนปิดบ้านนานกว่า 1 เดือน ยืนยันสุขภาพยังแข็งแรงดี พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแบบจำกัดรอบ เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของป้าบัวให้ดีที่สุด
วันนี้ (1 ต.ค.) เพจ “สวนสัตว์พาต้า” ได้โพสต์ภาพ ป้าบัว กอริลลาตัวเมีย ของสวนสัตว์พาต้าเมื่อปี 2526 โดยโพสต์ระบุข้อความว่า “เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ที่ทีมบริหารสวนสัตว์พาต้า วางนโยบายความรัดกุม ทั้งการดูแลคุณภาพชีวิตของป้าบัว และวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกทาง ซึ่งทำให้เพจของสวนสัตว์พาต้า ยังคงไว้ด้วยเรื่องราวของป้าบัว “หากแต่ไม่เคยโพสต์รูปใดๆของป้าบัวเลยแม้แต่ครั้งเดียว” กับการใช้เวลาในทุกวันเพื่อปรับพฤติกรรมป้าบัวที่แสนจะหวงบ้านและอาหาร โดยการร่วมกันระหว่างผู้บริหารฯกับลุงสมปอง (พี่เลี้ยงป้า) จนเกิดเป็นมิตรภาพ ที่ป้าบัวยอมรับและไว้ใจให้เข้าใกล้พื้นที่อาศัยได้มากที่สุด จนเกิดเป็นภาพนี้ ภาพถ่ายป้าบัวภาพแรก ที่ถ่ายในระยะใกล้ชิดมากที่สุดเท่าที่ทีมงานเคยมี ซึ่งเป็นภาพที่ป้ากำลังนอนเล็มถุง Mixed Nut ที่โปรดปราน เพื่อยืนยันการปิดบ้านพักผ่อนกว่า 1 เดือนที่ผ่านมาว่า “ ป้าสบายดี ”
และ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้
บ้านป้าบัว จะเริ่มกลับมาให้บริการแบบจำกัดเวลา คือ
วันอังคาร-ศุกร์ วันละ 1 รอบชม
เวลา 15:00 น.
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ
วันละ 2 รอบชม
เวลา 13:00 น. และ 15:00 น.
ทั้งนี้ จากเหตุผลของการจำกัดรอบชม ก็เพื่อยังคงในนโยบายการดูแลสุขภาพป้าบัว ให้พักผ่อนได้มากขึ้น เช่นเดิม ขอบคุณทุกท่านที่ติดต่อ + ส่งความคิดถึงมาให้ป้า พวกเราเชื่อว่า “ป้า ก็คิดถึงทุกๆคนเช่นกัน”
อย่างไรก็ตาม “ป้าบัว” กอริลลาตัวเมียวัยชรา ซึ่งอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ยังคงเป็นที่สนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยป้าบัวถูกนำเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ปี 2526 และถือเป็นกอริลลาตัวเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ในประเทศไทย ที่ผ่านมา ป้าบัวถูกเรียกว่า “กอริลลาตัวสุดท้ายของไทย” และเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้สวนสัตว์พาต้าเป็นที่รู้จัก แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ เนื่องจากต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จำกัดภายในอาคารห้างสรรพสินค้า ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยป้าบัวอาศัยอยู่ที่ชั้น 6 ของห้างพาต้าปิ่นเกล้า และมีอายุประมาณ 40 กว่าปีแล้ว ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงวัยชราของกอริลลา ทำให้หลายฝ่ายยังคงติดตามข่าวสารและห่วงใยสุขภาพของป้าบัวอย่างต่อเนื่อง”