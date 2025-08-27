“สวนสัตว์พาต้า” ขอปิดบ้านกอริลลา “ป้าบัวน้อย” ชั่วคราว เพื่อให้ได้พักผ่อน

สวนสัตว์พาต้า ประกาศ เข้าสู่ช่วง “งดให้บริการบ้านป้าบัว” ตามนโยบายใหม่ “เพื่อให้ป้าบัวได้มีช่วงเวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพ” โดยจะแจ้งกำหนดการเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง ตามปัจจัยความเหมาะสมจากการพักผ่อนของป้าบัวเป็นสำคัญ
เฟซบุ๊กเพจ “สวนสัตว์พาต้า” ประกาศงดให้บริการบ้านป้าบัวชั่วคราว เพื่อให้ป้าบัวน้อย กอริลลาวัยเกือบ 40 ปี ได้พักผ่อนและมีช่วงเวลาผ่อนคลาย โดยได้โพสต์ข้อความว่า
นับตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม 2568 ที่ผ่านมา ทางสวนสัตว์พาต้าได้เปิด “บ้านป้าบัว” พื้นที่สำหรับการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของลิงกอริลล่าและประวัติของป้าบัว ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 8 เดือน
.
การฉายวีดีโอพรีเซนเทชั่นตามลำดับการก่อนการชมป้าบัวตัวจริง ทำให้ผู้เข้าชมเกิดความเข้าใจถึงเหตุผลมากมายที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของป้าบัว และการครอบครองลิงกอริลล่าในแต่ละประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากถึงยากที่สุดสำหรับสัตว์อันดับที่ 1 ของโลก ที่สวนสัตว์ในทุกประเทศต่างต้องการมีไว้ในครอบครอง
.
จนทำให้มีประโยคเปรียบเปรยว่า “ป้าบัว ..... น่าจะ ! เป็นลิงกอริลล่า ตัวสุดท้ายของไทย ? “ ถึงวันนี้ ด้วยวัยที่ใกล้จะครบ 40 ปี กับในทุกท่วงท่าความเคลื่อนไหว ความกระฉับกระเฉง ป้าบัวยังคงไว้ด้วยทุกอย่าง ไม่มีผิดเพี้ยนไปจากเดิม
แต่นั่น ..... ไม่ได้ทำให้ทางทีมงานผู้ดูแลป้าบัว นิ่งนอนใจ เนื่องจากการพักผ่อนและความต้องการความสงบ สำหรับลิงประเภท Ape ( ลิงไร้หาง ) จะมีความจำเป็นมากขึ้นตามช่วงอายุ ซึ่งทั้งหมด คือที่มาของการเปิดบ้านป้าบัว เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายส่วน คือ
.
1 ให้ความรู้เรื่องความสำคัญของลิงกอริลล่า
2 ให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของป้าบัว
3 เปลี่ยนระบบเข้าชมตามรอบเวลา เพื่อให้ป้าบัวได้มีช่วงเวลาพักผ่อน
4 จัดช่วงเวลาให้ป้าบัวได้พักผ่อนระยะยาว ตามความเหมาะสม
.
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปครบถ้วน ตามลำดับในข้อที่ 4 ..... วันนี้ สวนสัตว์พาต้า จึงขอประกาศงดการเปิดให้เข้าชมบ้านป้าบัว เป็นการชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ที่จะให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพ สังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์ปรับระดับอุณหภูมิในห้องปลอดเชื้อให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายในปัจจุบัน รวมถึงการซ่อมบำรุงที่อยู่อาศัย และ เพื่อให้ป้าบัวได้ใช้เวลาอยู่กับทีมงานอย่างใกล้ชิด ได้ใช้เวลาทดลองเล่นของเล่นชิ้นใหม่ๆ เพื่อปรับพัฒนาอารมณ์ และความสัมพันธ์
.
โดยการปฏิบัติในเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานั้น จำต้องใช้เวลาที่เหมาะสมโดยสังเกตจากอารมณ์ของป้าบัวเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของกฎความปลอดภัยโดยรวม
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา ทางสวนสัตว์พาต้า จึงขอประกาศ “งดให้บริการ บ้านป้าบัว เป็นการชั่วคราว “ โดยจะแจ้งกำหนดการเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง ตามปัจจัยความเหมาะสมจากการพักผ่อนของป้าบัวเป็นสำคัญ และในนโยบายนี้ จะเป็นไปตามความเหมาะสม หรือสรุปโดยง่ายว่า
" ทางสวนสัตว์พาต้า จะไม่ได้เปิดให้เข้าชมป้าบัวได้ตลอดเวลาทำการ เหมือนเช่นเคย ตามเหตุปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ทางทีมงานบริหารบ้านป้าบัว ขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ "
