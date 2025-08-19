“อาโป-ณัฐวิญญ์” นำทีม พร้อม “ท็อป-ทศพล” เติมความอบอุ่นและโมเมนต์ฟิน ในงานเดิน-วิ่งแห่งปี SKECHERS FRIENDSHIP WALK 2025

นับเป็นหนึ่งในงานเดิน-วิ่งที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มกับ SKECHERS FRIENDSHIP WALK 2025 ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม ที่อัดแน่นไปด้วยพลังมิตรภาพและเสียงหัวเราะจากทุกคนๆ ที่มารวมตัวกันอย่างอบอุ่น แต่ที่ทำเอาบรรยากาศร้อนแรงเกินอุณหภูมิกรุงเทพฯ ต้องยกให้การปรากฏตัวของสองหนุ่มหล่อที่ทาง SKECHERS ได้นำแขกรับเชิญสุดพิเศษ อย่าง “อาโป – ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์” SKECHERS Thailand Brand Ambassador และ “ท็อป – ทศพล หมายสุข” SKECHERS Performance Frontman ลงสนามสร้างสีสันตั้งแต่สตาร์ทไลน์จนถึงเส้นชัย โดย “ท็อป”
ขอโชว์ฟอร์มเต็มสปีดในระยะ 10 กิโลเมตรอีกด้วย
งานนี้สร้างรอยยิ้มจากแฟนๆ ด้วยการปรากฏตัวเป็นปีที่สองของ “อาโป” ในฐานะ Brand Ambassador ของ
แบรนด์ ตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับแฟนๆ พร้อมสร้างความใกล้ชิดและความคิดถึง หลังจากได้ร่วมสร้างโมเมนต์สุดพิเศษไปด้วยกันในงานครั้งนี้
หนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนคลับหัวใจละลาย เมื่อ “อาโป” ขึ้นมาทักทายและพูดคุยแฟนๆ อย่างอบอุ่น พร้อมชวนเล่นเกมสุดท้าทาย เติมความฟินและโมเมนต์น่ารักแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งตอบคำถาม ถ่ายรูปหมู่ และมอบโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นให้แฟนๆ กลับบ้านไปเป็นที่ระลึก ส่งท้ายด้วยเสียงกรี๊ดและรอยยิ้มไปทั่วทั้งงาน
สำหรับ ‘ท็อป’ นักแสดงมากฝีมือที่มีบทบาทโดดเด่นในภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง ‘ธี่หยด 2’ และ ‘วัยหนุ่ม 2544’
ด้วยไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉงและหลงใหลในกิจกรรมท้าทายร่างกาย เขาจึงได้รับแต่งตั้งเป็น SKECHERS Performance Frontman ประจำปีนี้ พร้อมโชว์พลังและความสามารถด้วยการเข้าร่วมงานวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร ด้วยรองเท้า SKECHERS AERO Tempo ที่ช่วยเสริมสมรรถนะการวิ่งและดีไซน์โดดเด่น ทำให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความแข็งแรง แถมดูเท่มากๆ
ไฮไลต์สุดน่ารักของปีนี้ คือการเปิดระยะทางใหม่ให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย 1 กิโลเมตร ที่จะสามารถพาน้องหมา หรือน้องแมวร่วมเดินไปกับคุณพร้อมสร้างสีสัน และความสดใสกันอย่างคึกคัก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเกมสุดพิเศษตลอดเส้นทางเดิน 3 กิโลเมตร ที่ได้แรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีรองเท้า GOWALK 8 ที่ช่วยซัพพอร์ตและเพิ่มความมั่นคงในการทรงตัว พร้อมสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน และสำหรับผู้ที่อยากพิชิตความเร็วและความอึดของตัวเอง ยังมีเส้นทาง 10 กิโลเมตร พร้อมสัมผัสเส้นทางสวยงามและชมวิวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
นอกจากนี้ ถือเป็นการเปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่อย่างเป็นทางการ SKECHERS GOWALK 8 ที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง ULTRA PILLARS™ ที่ช่วยรองรับแรงกระแทกและกระจายแรงกดอย่างสมดุล ช่วยลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ, UltraGo™ พื้นโฟมหนาแน่นสองระดับ มอบสัมผัสนุ่มสบายและซัพพอร์ตที่ดียิ่งขึ้น, Cushioning, Air-Cooled Goga Mat™ แผ่นรองเท้าแรงบันดาลใจจากเสื่อโยคะ เพิ่มความยืดหยุ่นและระบายอากาศได้ดี และ HANDS FREE SLIP-INS™ ที่สวมใส่ง่ายโดยไม่ต้องใช้มือ ทั้งใส่สบายและดีไซน์เก๋ พร้อมพาผู้เข้าร่วมลุยได้ทุกเส้นทาง
