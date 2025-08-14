“ภูมิธรรม” กับท่าทีที่คนไทยอยากเห็น บทบาทผู้นำยามประเทศถูกคุกคาม

นักวิชาการ เผย คนไทยชอบดูละครเผ็ดร้อน อยากให้ “ภูมิธรรม” ออกรสชาติสู้เขมร ชี้ ตัดขาแค่ประชด ไม่ให้ทำจริงเพราะไม่มีประโยชน์กับประเทศ
เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Noppanan Arunvongse Na Ayudhaya" หรือ นพปฎล อรุณวงศ์ ณ อยุธยา“ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นประเด็น นักวิชาการบอกให้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลองขาขาดดูจะได้เข้าใจหัวอกทหาร หลังพบพฤติกรรมเข้าข้างเขมร ด้านเจ้าตวขู่ฟ้องนักวิชาการ โดย นายนพปฎล ได้ระบุข้อความว่า
“จากกรณีทหารไทยถูกลอบวางทุ่นระเบิดจนขาขาด สิ่งที่ประชาชนและทหารต้องการเห็นมากที่สุดคือ ท่าทีที่แข็งกร้าวและเด็ดขาดจากผู้นำประเทศ
ไม่มีใครอยากเห็นคุณภูมิธรรมขาขาดจริง ๆ หรอก เป็นเพียงการเปรียบเปรยที่สะท้อนความรู้สึกของคนในชาติ ที่ต้องการให้รักษาการนายกรัฐมนตรีอย่าง คุณภูมิธรรม เวชยชัย ซึ่งถือเป็นผู้นำของประเทศในขณะนี้ แสดงออกถึง "แอคชั่นเฉพาะตัว" ที่ไม่ใช่แค่การออกแถลงการณ์ประท้วงจากกองทัพ หรือการประณามจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
คนไทยซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตะวันตก ชื่นชอบความจัดจ้านและสีสัน จึงคาดหวังที่จะเห็นผู้นำประเทศแสดงออกถึงความ "เผ็ดร้อน" และจริงจังในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการคุกคามอธิปไตยและชีวิตของทหารไทย ดังนั้น คุณภูมิธรรมควรพิจารณาและปรับปรุงบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำประเทศ โดยเน้นการแสดงออกถึงความเด็ดขาดและจริงจัง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน มากกว่าการดำเนินคดีฟ้องร้องผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งอาจถูกมองว่าขาดวุฒิภาวะ”