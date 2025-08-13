"ภูมิธรรม" ปัดเข้าข้างเขมร ฉุนนักวิชาการแนะตัดขาจะได้เข้าใจหัวอกทหาร โวยพูดพล่อยๆ ขู่ฟ้องให้หมด

"ภูมิธรรม" ฉุนถูกวิจารณ์เข้าข้างเขมร ไล่ให้ตัดขา ลั่นฟ้องให้หมด พวกพูดพล่อยๆ บิดเบือน ตัดตอน ทำลายรัฐบาลสร้างความแตกแยกประชาชน
วันนี้ (13 ส.ค.68) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานในกรณีการแก้ไขปัญหาตามแนวปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ขอความกรุณาพี่น้องประชาชน ให้ช่วยกันในการแก้ไขปัญหา เพราะตนเองก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกัน แต่อยู่ในฐานะหน้าที่ ก็พยายามจะนิ่งให้ได้มากที่สุด การที่บอกว่าตนไปเข้าข้างเขมรและวิจารณ์เรื่องระเบิดที่ตกลงมายังโรงพยาบาล นั้นยืนยันว่าไม่จริง ขอให้ไปฟังคลิปเต็มที่ตนชี้แจง ว่าทำไมระเบิดถึงมาลงที่โรงพยาบาล ซึ่งตนก็บอกว่ามันไม่ใช่การเฉพาะเจาะจงที่เป้าหมายทางทหารเหมือนของไทย ที่เจาะจงเป้าหมายและไม่มีพลเรือนเสียชีวิต และการยิงของกัมพูชา เป็นการยิงด้วย BM 21 ซึ่งเป็นอาวุธที่ยิง 1 ครั้ง มีการกระจายหลายจุด ไม่ใช่เป้าหมายทางทหาร ตนจึงขออย่าเอาไปบิดเบือนทำลายรัฐบาล สร้างความไม่ไว้วางใจให้กับรัฐบาล ทำให้ประชาชนไม่ไว้วางใจ เกิดความแตกแยกซึ่งจะเป็นปัญหา
ขณะเดียวกันยังมีนักวิชาการบางคนที่บอกให้ตนลองตัดขา จะได้รับรู้หัวอกทหาร ทั้งหมดตนจะฟ้อง แม้ตนเป็นคนที่ไม่เคยคิดจะฟ้องใคร แต่คิดว่าเรื่องนี้ต้องทำให้ประจักษ์ เหมือนกรณีที่ตนเคยถูกโจมตีโดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล (ในคดีหมิ่นประมาทที่ระบุว่า นายภูมิธรรมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์) จนกระทั่งนายสนธิ แพ้ตนในชั้นศาลฎีกา ซึ่งนายสนธิก็ได้ผ่านการขอโทษตนมาแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกัน อย่าพูดอะไรพล่อยๆ อย่าพูดอะไรที่ทำให้เกิดความแตกแยก ทำลายคนอื่น และตนอยากให้สื่อมวลชนช่วยสื่อสารในสิ่งที่ตนพูด ไป ถ้าไม่เช่นนั้น ตนคิดว่าควรจะพูดในสิ่งที่ควรพูดเท่านั้น จะไม่พูดอะไรที่มากไปกว่านี้แล้ว พอพูดไปแล้วมีการนำไปทำร้ายกัน บิดเบือน ตัดตอนบางส่วนและไม่มีใครช่วยเหลือ ตนคิดว่าต้องทำให้มันเป็นธรรม ไม่เช่นนั้นก็ไม่เหมาะสม ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจ พร้อมบอกว่าจะให้ทนายของตน ดำเนินการฟ้องทั้งหมดที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง เพราะตนมีข้อมูลเสียงสัมภาษณ์ทั้งหมดเก็บไว้หมดแล้ว