“วินธัย” จวกกัมพูชาบิดเบือน พาคณะทูตดูวัดเสียหาย ยันเป็นพื้นที่สู้รบ เขมรตั้งฐานทหาร ไร้พลเรือน

โฆษก ทบ.ชี้กัมพูชาบิดเบือนพาคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารดูความเสียหายวัดตาเมือนแสนชัย ใน จ.อุดรมีชัย ยันเป็นพื้นที่สู้รบอยู่ติดชายแดนเพียง 1.8 กม.กัมพูชาใช้เป็นฐานรวมกำลังเข้าโจมตีไทย ขณะเกิดเหตุปะทะไม่มีพลเรือนอยู่ ย้ำไทยใช้อาวุธต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้น ไมได้โจมตีลึก 30 กม.แบบเขมร
จากกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาได้นำคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 9 ประเทศ 1 ไปสำรวจความเสียหายในหมู่บ้านทมาดวน ตำบลกกม่อน อำเภอบันทายอำปึล จังหวัดอุดรมีชัย เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าบ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัยได้รับความเสียหายจากการโจมตีของกองทัพไทยนั้น พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจง ว่าจากกรณีดังกล่าวเป็นความพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงของฝ่ายกัมพูชา ยืนยันว่าฝ่ายทหารไทยยึดมั่นต่อการใช้อาวุธต่อเป้าหมายทางทหารตามหลักสากลเท่านั้น
พล.ต.วินธัย ยืนยันว่าการใช้อาวุธของฝ่ายไทยมีประสิทธิภาพสามารถจำกัดวงการทำลายอยู่ในพื้นที่เป้าหมายทางทหารเท่านั้น ต่างจากฝ่ายกัมพูชาที่มุ่งโจมตีเป้าหมายทางพลเรือนของไทยที่อยู่นอกขอบเขตพื้นที่การรบ โดยในหลายจุดมีระยะห่างจากพื้นที่การรบไกลมากถึง 30 กม. ปัจจุบันสามารถนับจุดที่มีตำบลกระสุนจากฝ่ายกัมพูชามาตกในพื้นที่พลเรือนรวมกันเป็น 100 จุด ซึ่งมีทั้งได้ระเบิดไปแล้ว และที่ยังไม่ระเบิดอีกจำนวนมาก ฝ่ายไทยมีการจัดทำเป็นบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วอย่างละเอียด ซึ่งฝ่ายกัมพูชามิอาจปฏิเสธความจริง และมิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และถือเป็นการมุ่งโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนอย่างจงใจ
ส่วนกรณีกัมพูชาพาคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำกัมพูชาจาก 9 ประเทศ ลงสำรวจพื้นที่ บริเวณวัดตาเมือนแสนชัย อำเภอบันทายอำปึล จ.อุดรมีชัย ที่มีปรากฏร่องรอยความเสียหายตามที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างถึงนั้น ขอเรียนว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เป้าหมายทางทหาร ซึ่งอยู่บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มีระยะห่างจากแนวชายแดนเพียง 1.8 กิโลเมตร ไม่ใช่ลึกเข้าไปยังพื้นที่ตอนในไกลถึง 20-30 กิโลเมตร แบบที่ฝ่ายกัมพูชากระทำต่อฝ่ายไทย ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในขอบเขตของพื้นที่การสู้รบ และในห้วงที่มีการสู้รบ พื้นที่ดังกล่าวไม่มีบุคคลพลเรือนอยู่อาศัย มีเพียงทหารฝ่ายกัมพูชาใช้เป็นพื้นที่รวมพลเพื่อเตรียมการนำกำลังเข้าตีฝ่ายทหารไทย รวมถึงใช้เป็นที่ตั้งในการควมคุมบังคับบัญชาการรบ พื้นที่ดังกล่าวเป็นเป้าหมายทางทหารของฝ่ายไทย ที่อยู่ในขอบเขตบริเวณของพื้นที่การรบในครั้งนี้ ส่วนตัวเลขพลเรือนที่มีบาดเจ็บและสูญเสียในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตามที่มีการกล่าวอ้างถึงนั้น จึงไม่ใช่ข้อเท็จจริง หากมีการบาดเจ็บและสูญเสียจะมีเพียงทหารฝ่ายกัมพูชาเท่านั้น