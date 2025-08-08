เปิดอ้าซ่า! เขมรประกาศแล้ว คิดภาษี 0% สินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ทุกประเภท ยกเว้นสินค้ามือสอง

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชาออกประกาศอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา 0% ทุกประเภท ยกเว้นสินค้ามือสอง มีผลตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
วันนี้(8 ส.ค.) สำนักข่าว “พนมเปญโพสต์” รายงานว่า นายอวน พรมณีโรธ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา ได้ลงนามในประกาศอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้า โดยกำหนดให้เป็นอัตราภาษี 0% สำหรับสินค้าทุกประเภทที่มีแหล่งกำเนิดในสหรัฐอเมริกา และนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามายังราชอาณาจักรกัมพูชา
ประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาสำคัญ 7 ข้อดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้กำหนดขั้นตอนในการบังคับใช้อัตราภาษีศุลกากร 0% สำหรับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในสหรัฐอเมริกาและนำเข้ามาในราชอาณาจักรกัมพูชาจากสหรัฐอเมริกา
ข้อ 2. ประกาศนี้ใช้กับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในสหรัฐอเมริกาที่ขนส่งโดยตรงจากสหรัฐอเมริกามายังราชอาณาจักรกัมพูชา ยกเว้นสินค้ามือสองไม่รวมอยู่ในขอบเขตของประกาศนี้
เกณฑ์ในการพิจารณาว่าสินค้าที่นำเข้ามาเป็นสินค้ามือสองหรือไม่ กรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งกัมพูชาเป็นผู้กำหนด
ข้อ 3. ผู้นำเข้าต้องแจ้งถิ่นกำเนิดของสินค้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่กรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งกัมพูชากำหนด
ข้อ 4. อัตราภาษี 0% นี้ใช้บังคับเฉพาะกับสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรกัมพูชาและบรรทุกบนยานพาหนะขนส่งในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2568
ข้อ 5. กรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งกัมพูชาจะออกคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าการประกาศนี้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 6. บทบัญญัติใดๆ ที่ขัดต่อประกาศนี้ถือเป็นโมฆะ
ข้อ 7. ให้หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี ผู้แทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนอธิบดี ผู้แทนรัฐบาล ผู้รักษาราชการแทนอธิบดี อธิบดี เลขาธิการ หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ลงนาม
ด้านนายมาส สก เสนสาน โฆษกกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ให้สัมภาษณ์กับเดอะพนมเปญโพสต์เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมว่า วิดีโอและโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งอ้างว่าอัตราภาษี 0% ใหม่นี้จะใช้กับรถยนต์มือสองจากสหรัฐฯ นั้นไม่ถูกต้อง
“ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่า เมื่อสินค้าถูกใช้งานแล้ว สินค้านั้นจะไม่เข้าข่ายอัตราภาษี 0% ดังนั้น รถยนต์ เช่น รถยนต์หรือรถบรรทุกมือสองที่กล่าวถึงในวิดีโอเหล่านั้นจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ตามกฎหมาย WTO (องค์การการค้าโลก) สินค้ามือสองจะไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นภาษีเหล่านี้” เขากล่าว
ทั้งนี้ สินค้าที่กัมพูชานำเข้าจากสหรัฐฯ ได้แก่ รถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์เทคโนโลยี ยาและเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และเกษตรกรรม และวัสดุก่อสร้าง ส่วนสินค้าส่งออกหลักของกัมพูชาไปยังสหรัฐฯ ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า สินค้าสำหรับเดินทาง จักรยาน ยางรถจักรยาน และสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 2 เมษายน (ตามเวลาสหรัฐอเมริกา) รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าจะจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากหลายประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก สำหรับสินค้าที่ผลิตในกัมพูชา สหรัฐอเมริกาได้กำหนดอัตราภาษีศุลกากรสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก ที่ 49%
อย่างไรก็ตาม หลังจากการเจรจาทวิภาคีอย่างกว้างขวาง รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ลดอัตราภาษีลงเหลือ 36% และ 19% ตามลำดับ โดยอัตราภาษีใหม่นี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
พนมเปญโพสต์อ้างว่าปัจจุบันกัมพูชาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการเจรจาเงื่อนไขการค้ากับสหรัฐฯ คาดว่าความสำเร็จนี้จะช่วยกระตุ้นการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอนาคต
กรมศุลกากรและสรรพสามิต ของกัมพูชา ระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 การค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและสหรัฐฯ มีมูลค่ารวม 5.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 25.7% โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 5.52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 25.6%) ขณะที่มูลค่าการนำเข้า 164.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 29%)
ในปี 2567 มูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชาและสหรัฐฯ อยู่ที่ 10.18 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.2% เป็นการส่งออกมีมูลค่า 9.9 พันล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 11.4%) และนำเข้าจากสหรัฐฯ มีมูลค่า 264.14 ล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 2.7%)