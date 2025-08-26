เอส สไปน์ แอนด์ จอยท์ เปิดเบื้องหลัง “ความเฉพาะทางที่ครบวงจร” เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่แตกต่าง

ในยุคที่ปัญหาโรคกระดูกสันหลังและข้อพบได้บ่อยขึ้น ทั้งจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต อุบัติเหตุ หรือภาวะเสื่อมตามอายุ การตัดสินใจเลือกสถานพยาบาล เพื่อเข้ารับการรักษาถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ป่วยและครอบครัวจำนวนไม่น้อย มักตั้งคำถามว่า “เราควรไปรักษาที่ไหนดีจึงจะปลอดภัยและได้ผลดีที่สุด?”
โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ จอยท์ คือ หนึ่งในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา จุดเด่นของโรงพยาบาลนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่การมี “หมอเก่ง” แต่คือการผสานทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “ความเฉพาะทางที่ครบวงจร”
นพ.ดิตถพงษ์ บุญอำพล ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล อธิบายให้เห็นภาพว่า การรักษาโรคกระดูกสันหลังและข้อ เปรียบได้กับการสร้างบ้าน “หมอเก่งเปรียบเสมือนสถาปนิกและวิศวกร คอยออกแบบโครงสร้างให้มั่นคง แต่ถ้าไม่มีช่างก่อสร้างที่มีฝีมือ และไม่มีเครื่องมือก่อสร้างที่พร้อม บ้านก็ไม่อาจแข็งแรงได้”และย้ำว่า ผลลัพธ์การรักษาที่ดีจึงไม่ได้เกิดจากแพทย์เพียงคนเดียว แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่นี่คัดเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงและผ่านการฝึกอบรมด้านกระดูกสันหลังและข้อโดยตรง การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาจึงแม่นยำและเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดแพทย์แต่ละท่านยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อออกแบบแนวทางการรักษาให้ครอบคลุมทั้งระยะก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา เป้าหมายไม่ใช่แค่ทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการปวด แต่ต้องกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ
ทีมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากประทับใจ คือ ความเชี่ยวชาญของพยาบาลและผู้ช่วยผ่าตัด ซึ่งได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางจนสามารถทำงานประสานกับแพทย์ได้อย่างราบรื่นในห้องผ่าตัด เพียง
สบตากัน ทีมก็เข้าใจทันทีว่าแพทย์ต้องการเครื่องมือใด ขั้นตอนใดต้องเตรียมล่วงหน้า ความเข้าใจโดยไม่ต้องสื่อสารมากช่วยลดเวลา ลดความเสี่ยงจากการผ่าตัด และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย นพ.ดิตถพงษ์ เปรียบเปรยว่า “เหมือนคนขับรถใหม่ ๆ เราต้องคิดทุกขั้นตอน แต่เมื่อชำนาญแล้ว ทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ ทีมงานของเราก็เป็นแบบนั้น”
เทคโนโลยีและเครื่องมือเฉพาะทาง
โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ จอยท์ ลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการรักษาโรคกระดูกสันหลังโดยตรง เช่น เตียงผ่าตัดพิเศษที่รองรับการ X-ray ได้ ทำให้แพทย์สามารถเห็นโครงสร้างกระดูกแบบเรียลไทม์ในระหว่างผ่าตัดการใช้เทคโนโลยีเช่นนี้ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำสูง ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน และช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจวินิจฉัยภาพขั้นสูง เช่น MRI และ CT Scan เฉพาะทาง เพื่อให้การวิเคราะห์อาการถูกต้องตั้งแต่แรก
นพ.ดิตถพงษ์ สรุปว่า “ความเฉพาะทางของเราเกิดจากการรวบรวมทุกองค์ประกอบที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยไม่เพียงหายจากอาการเจ็บป่วย แต่ยังกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีความสุขอีกครั้ง”นี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้ป่วยและครอบครัวจำนวนมากจึงเลือกให้ โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ จอยท์ เป็นสถานที่ดูแลสุขภาพกระดูกสันหลังและข้อของตน เพราะที่นี่ไม่ได้รักษาแค่อาการ แต่ดูแลทั้งคุณภาพชีวิตหลังการรักษา โรงพยาบาลเอส สไปน์แอนด์ จอยท์ โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง โทร.02-034-0808