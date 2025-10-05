รวบ 2 กรรมการ บ.เครื่องยนต์ ออกใบกำกับภาษีปลอม ทำรัฐความเสียหายกว่า 1.2 พันล้าน

ปอศ.บุกจับ 2 กรรมการบริษัทนำเข้าส่งออกเครื่องยนต์ ออกใบกำกับภาษีปลอมให้กลุ่มผู้ค้าของเก่า สร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า 1,200 ล้านบาท
วันนี้ ( 5 ต.ค. ) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วรรณลพ รัตนวงษ์ สว.กก.2 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายถนอม อายุ 51 ปี และ นายสืบสกุล อายุ 55 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาข้อหา "ร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามกฎหมายฯ" ได้บริเวณลานจอดรถมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.และหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
สืบเนื่องจากกรมสรรพากรได้ตรวจสอบบริษัทไดเร็ค มาร์เก็ตติ้ง เอ็กซเพรส จำกัด ซึ่งประกอบกิจการนำเข้า ส่งออกจำหน่ายรถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องกลมือ รวมทั้งอะไหล่ ซึ่งได้มีการจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. พบว่าในช่วง เดือน ก.ย.56 -ม.ค.58 ได้ออกใบกำกับภาษีปลอมให้กับกลุ่มผู้ค้าของเก่าจำนวน 679 ฉบับ ซึ่งสรรพพากรประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับ รวมเป็นจำนวนเงิน 1,217,604,590 บาท
ต่อมาจึงได้ทำหนังสือเชิญพบและนำเอกสารมาชี้แจงแต่บริษัทไม่เข้ามาพบและไม่แจ้งเหตุขัดข้อง อีกทั้งได้ไปตรวจสอบสถานประกอบการบริษัท มีลักษณะเป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น พบว่าบริษัทปิด ไม่มีการประกอบกิจการ ไม่มีสินค้า ไม่มีพนักงานทำการหรือบุคคลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ ซึ่งน่าเชื่อว่าบริษัทไดเร็คฯ น่าจะไม่ได้ประกอบกิจการจริง แต่ได้มีการออกใบกำกับภาษีโดยทุจริตให้กับบริษัทอื่นๆเพื่อนำไปใช้การเครดิตภาษี เป็นการออกใบกำกับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีอาญากับนายนายถนอม กรรมการผู้มีอำนาจ ในฐานะนิติบุคล และ นายสืบสกุล กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท ก่อนรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตามจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ให้การปฏิเสธ จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป