รวบสองพี่น้องรับจัดหาม้า เปิดบัญชีเงินฝากให้แก๊งคอลฯ ได้ค่าจ้างครั้งละ 1,000

MGR Online-สืบโชคชัยสองพี่น้องรับจัดหาม้า เปิดบัญชีเงินฝากให้แก๊งคอลฯ สารภาพได้ค่าจ้างครั้งละ 1,000 คาลานจอดรถห้างดัง
วันนี้ (16 ก.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.สั่งการ พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย พ.ต.ท.ไพจิตร คำยอด รอง ผกก.สส.สน.โชคชัย พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ บุญมี สว.สส.สน.โชคชัย พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย พรมมากอง สว.สส.สน.โชคชัย และ ร.ต.อ.ภิญโญ เวียงคำ รอง สว.สส.สน.โชคชัย นำกำลังเข้าจับกุม นายเสรี (สงวนามสกุล) อายุ 31 ปี และ น.ส.บงกชรัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี พร้อมของกลาง สมุดบัญชีธนาคาร 3 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 4 ใบ โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ได้ที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า ย่านประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากชุดจับกุมสืบทราบว่า มีบัญชีเฟซบุ๊กโพสต์หาคนมีบัญชีธนาคาร เพื่อนำไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร จึงวางแผนเฝ้าติดตามหาตัวบุคคลดังกล่าว จนกระทั่งทราบว่าจะมีการมารับตัวผู้ถูกว่าจ้างไปกดเงิน ที่ห้างสรรพสินค้า ย่านประดิษฐ์มนูธรรม นำกำลังเข้าตรวจสอบรอบบริเวณดังกล่าว พบรถยนต์วิ่งวนอยู่ภายในลานจอดรถหลายรอบมีพฤติกรรมต้องสงสัย ได้ติดตามและเข้าควบคุมรถยนต์ไว้ได้ จากการตรวจสอบพบชายและหญิง 2 คน นั่งอยู่ภายในรถ จึงเชิญตัวไป สน.โชคชัย เพื่อทำการสอบสวน
จากการสอบสวนทั้ง 2 คน ให้การรับว่า เป็นพี่น้องกัน ก่อนหน้าพวกตนได้โพสเฟซบุ๊กเป็นข้อความ “หาเด็กกดถอนตังกรุงเทพ ปทุมธานี #ด่วนๆ บช 2,000-5,000” ต่อมาได้มีผู้สนใจติดต่อมา จึงนัดหมายเพื่อมารับตัวไปทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวจริง โดยพวกตนได้ทำมาแล้ว 3 ครั้ง ค่าจ้างในการจัดหาครั้งละ 1,000 บาท เพราะอยากได้เงิน ตำรวจเชื่อเชื่อมโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา "ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่าหรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด" ผู้ต้องหาทั้ง 2 คน รับสารภาพว่าได้กระทำการดังกล่าวจริง จึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.โชคชัย ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.