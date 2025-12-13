กู้ภัยเปิดภาพแฉ "จรวดเขมร" ยิงใส่บ้านพลเรือนชายแดนกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นภาพความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่พังยับเยินจากฤทธิ์ของจรวด BM-21 พร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่ "ระยำ" ที่มุ่งเป้าโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์
จากกรณี มีรายงานว่าทหารกัมพูชาระดมยิงจรวด BM-21 โจมตีบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เบื้องต้นมีรายงานว่า ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางจำนวนหลายราย และบาดเจ็บสาหัส แขนขาดอีก 2 ราย
ล่าสุด วันนี้ (13 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.28 น. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง" ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้โพสต์คลิปวิดีโอ เผยให้เห็นเจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันดับเพลิงบ้านเรือนของประชาชนที่พังยับเบินจากจรวด BM-21 พร้อมระบุข้อความว่า
"นี่ไงความระยำของมึง มึงยิJใส่บ้านเรือนประชาชน ที่ลงให้ดูความระยำของเขมรแล้วมีคนเจ็บด้วย รู้แค่ว่า ศรีสะเกษก็พอ"