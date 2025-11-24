หนุ่มหลอนยาราดน้ำมันจุดไฟเผาบ้านตัวเองวอด ชาวบ้านวอนจับแล้วอย่าปล่อยออกมาอีกชาวบ้านเดือดร้อน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-หนุ่ม LGBTQ ก่อเหตุเอาน้ำมันราดก่อนจุดไฟเผาบ้านตัวเองหวิดลุกลามเผาไหม้บ้านข้างเคียง
ชาวบ้านเผยสุดทนกับพฤติกรรม หลอนยาคลั่งทำลายทรัพย์สินในบ้านและทำร้ายเพื่อนบ้านบ่อยครั้ง
ถูกจับส่งตำรวจไม่กี่วันก็ปล่อยออกมาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านมานาน วอนจับคราวนี้อย่าปล่อยออกมาอีก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คืนที่ผ่านมา(23พ.ย.)เวลาประมาณ 21.00 น.เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลเมืองศิลา ระดมกำลังช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้ภายใน บ้านเลขที่ 59/2 หมู่ 16 บ้านดอนยาง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น โดยเพลิงได้ลุกไหม้บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ที่ปลูกติดกัน เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราว 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ บ้านถูกไฟไหม้เสียหายหนัก
โดยหลังเกิดเหตุชาวบ้านได้ช่วยกันควบคุมตัวนายสิทธิชัย ชาพรหม อายุ 33 ปี พร้อมของกลาง เป็นขวดใส่น้ำมัน จึงนำไปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนบ้านต่างระบุตรงกันว่า นายสิทธิชัย เป็นคนราดน้ำมันจุดไฟเผาบ้านตัวเองและเกือบลุกลามเผาไหม้บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง
นายสุรสีย์ วงศ์สุวรรณ อายุ 70 ปี เพื่อนบ้าน เล่าว่า ขณะเกิดเหตุ ตนกำลังพาหลานเข้านอน จากนั้นก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกคิดว่าใครจุดประทัดเล่น จนกระทั่งเสียงระเบิดครั้งที่ 2 ดังขึ้น จึงเดินออกจากห้องออกมาดู พบว่าบ้านของนายสิทธิชัย เพลิงกำลังลุกไหม้อย่างแรงและลามเข้ามาใกล้บ้านของตน ตนจึงได้ใช้สายยางเปิดน้ำฉีด เพื่อไม่ให้เพลิงลุกลาม ที่ผ่านมานายสิทธิชัย มักจะ สร้างความเดือดร้อนให้กับตนและเพื่อนบ้านบ่อยครั้ง
เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านอีกหลายคนให้ข้อมูลพ้องกันว่า นายสิทธิชัยมักมีอาการหลอน เวลาอยู่บ้านคนเดียว ก็จะทุบและทำลายทรัพย์สินภายในบ้าน ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายจนสร้างความรำคาญกับคนที่บ้านอยู่ติดกัน และที่หนักสุดเคยทำร้ายเพื่อนบ้าน ได้รับบาดเจ็บสาหัสมาแล้ว แม้ว่าจะนำตัวไปดำเนินคดี แต่ไม่นานก็ถูกปล่อยตัวออกมา
นอกจากนี้ยังชอบไปจับสุนัขของชาวบ้านมาทำร้ายจนตาย ทำร้ายผู้สูงอายุ จนทำให้เกิดอาการหูดับและต่อยจนตาบอด ล่าสุดใช้มีดไปทำร้ายร่างกายหญิงสูงวัยได้รับบาดเจ็บ อยากให้ตำรวจดำเนินดดีให้ถึงที่สุด และไม่อยากให้ปล่อยตัวออกมาอีก