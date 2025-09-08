ตร.เร่งหาสาเหตุ ไฟไหม้เก๋งจอดไว้ไปหาเก็บเห็ด คลอกเด็ก 3 ขวบนอนหลับรอในรถดับสลด

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุ ไฟไหม้รถเก๋งจอดไว้ไปหาเก็บเห็ด ไฟคลอกเด็ก 3 ขวบนอนหลับรอในรถดับสลดคาซาก สันนิษฐานเบื้องต้นคาดเกิดจากระบบไฟฟ้าภายในรถลัดวงจร เนื่องจากรถมีสภาพเก่า เผยพ่อแม่เด็กที่เสียชีวิตไปทำงานต่างจังหวัด ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
วันนี้ ( 8 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 09.10 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุพบบุคคลเสียชีวิตที่ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยในที่เกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณชายป่าระหว่างหมู่ 5 กับ หมู่ 12 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พบรถเก๋งยี่ห้อเชฟโรเลต สีดำ ทะเบียน งน 9562 นครราชสีมา กำลังถูกไฟลุกท่วมอยู่ภายใน ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้ถังดับเพลิงเร่งเข้าระงับเพลิงที่ลุกไหม้ หลังจากเพลิงสงบลงแล้วจึงได้เข้าตรวจสอบรถคันดังกล่าวพบร่างของเด็กวัย 3 ขวบถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ภายในรถ
จากการสอบถามทราบว่ารถคันดังกล่าวนั้นเดินทางมาจากตำบลหินดาด เพื่อมาเก็บเห็ดในพื้นที่โดยนั่งมากันทั้งหมด 5 คน เป็นเครือญาติกัน โดยมี น.ส.พิมพิกา ทีจันทึก ,นางสุนทร หาญสูงเนิน ,นางส้มแป้น ทีจันทึก ส่วนอีกคนไม่ทราบชื่อ และเด็กวัย 3 ขวบที่เสียชีวิตภายในรถ โดยกลุ่มคนไปหาเห็ดได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น จำนวน 4 ครั้ง จึงเดินกลับมาดูที่รถ ซึ่งไม่ได้ล็อก แต่ดับเครื่องยนต์ไว้ พบว่ายางรถระเบิดและเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งในรถเก๋ง คนดั่งกล่าว มี ด.ช.กิตติชัย นาแถมทอง อายุ 3 ขวบ นอนหลับภายในตัวรถ ญาติที่ไปหาเห็ดพยามยามช่วยกันดับไฟแต่ก็ดับไม่ได้ เนื่องจากไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วจึงได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยเหลือเด็กวัย 3 ขวบได้ ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
ทางด้าน พล.ต.ต. ไพโรจน์ ขุนหมื่น ผู้บังคัยการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จว.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากผู้กำกับ สภ. หินดาด ว่าเมื่อช่วงเช้าได้มีชาวบ้านเป็นผู้ใหญ่ 3-4คนซึ่งเป็นเครือญาติกันพร้อมกับเด็กชายอายุ 3 ขวบขับรถไป จอดไว้บริเวณป่า จากนั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดได้ลงไปหาเก็บเห็ดป่า โดยได้ปล่อยเด็กชาย 3 ขวบ ที่นอนหลับอยู่บนรถเก๋งสภาพเก่าไว้เพียงลำพัง
จากนั้นเมื่อเวลาประมาณ 09.00 น.ได้ยินเสียงระเบิด จึงรีบมาดูปรากฏว่ารถเกิดเพลิงไหม้ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่ก็ไม่ทันการไม่สามารถช่วยชีวิตเด็กชายไว้ได้ เด็กชาย 3 ขวบเสียชีวิตติดอยู่ในรถคันดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมแพทย์โรงพยาบาลด่านขุนทดได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ขณะนี้รอผลยืนยันสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
ส่วนข้อสันนิษฐานในเบื้องต้น คาดว่าสาเหตุเกิดจากระบบไฟฟ้าภายในรถลัดวงจร เนื่องจากรถมีสภาพเก่า อีกทั้งเมื่อปีที่แล้วมีการไปตัดระบบแก๊ส เพื่อกลับมาใช้ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เบื้องต้น ส่วนพ่อแม่ของเด็กชายวัย 3 ขวบที่เสียชีวิตไปทำงานที่ต่างจังหวัด ทราบเรื่องเกิดขึ้นแล้ว