สาวหลอนยาบ้าจุดไฟเผาบ้านตัวเองลุกลามวอด 3 หลัง กลางชุมชนแออัด

สกลนคร - เกิดเหตุระทึกกลางดึกในชุมชนวัดไตรภูมิ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เมื่อหญิงหลอนยาบ้าจุดไฟเผาบ้านของตัวเอง ก่อนเพลิงจะลุกลามไปติดบ้านข้างเคียงทำให้บ้านเรือนเสียหายรวม 3 หลังคาเรือน สร้างความตื่นตระหนกให้ชาวบ้านทั้งซอย
เหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 00.30 น. วันนี้ (16 พ.ย.) พนักงานสอบสวน สภ.อากาศอำนวย พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลอากาศอำนวย และทีมกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษม รีบรุดไปยังจุดเกิดเหตุทันที และระดมกำลังใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วน
แต่ภารกิจไม่ง่าย พื้นที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้นปลูกติดกันหลายหลัง ในซอยแคบแบบชุมชนแออัด รถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปถึงได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องลากสายฉีดน้ำเข้าไปไกลหลายสิบเมตรเพื่อเข้าถึงต้นเพลิงท่ามกลางควันไฟและความมืด หลังใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จึงสามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านอื่นได้สำเร็จ
หลังเพลิงสงบ เจ้าหน้าที่พบผู้ก่อเหตุคือ นางรัตนา เคนจำปา หรือ “นางสายฟ้า” หนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่ากล้วยใกล้ที่เกิดเหตุ อยู่ในอาการเอะอะโวยวายคล้ายคนเมายาและควบคุมสติไม่ได้ เจ้าหน้าที่ต้องพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานก่อนคุมตัวไปสอบสวนที่ สภ.อากาศอำนวย
เพื่อนบ้านเผยเคยพยายามเผาบ้านมาแล้วครั้งหนึ่ง นางสาวดวงชีวัน เพริศแก้ว เพื่อนบ้านใกล้ชิด เปิดเผยว่า นางสายฟ้ามีประวัติเสพยาเสพติดจนคลุ้มคลั่ง (จนป่วยจิตเวช) และเคยพยายามจุดไฟเผาบ้านตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่เพื่อนบ้านช่วยกันดับไฟได้ทัน
เพียงสองวันก่อนเกิดเหตุ นางสายฟ้าก็มีอาการคลุ้มคลั่งจากการเสพยา ตำรวจต้องควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก ก่อนจะถูกปล่อยตัวออกมา และสุดท้ายมาก่อเหตุซ้ำจนเพลิงไหม้เสียหายหนักในครั้งนี้