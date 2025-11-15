“ปานเทพ” เผยปมใหม่ คนในรูปคู่ “กระติก” ตัวจริงไม่ใส่สร้อยคอ-มีลูกกระเดือก “คุณแม่” ย้ำสร้อยในภาพไม่ใช่ของ “น้องโม”

“ปานเทพ” เผยปมใหม่ ภาพถ่าย “แตงโม–กระติก” ทำขึ้นเพื่อปกปิดฆาตกรรมอำพรางหรือไม่ หลังผลวิเคราะห์ภาพสร้อยคอถูกตัดแปะ ขณะ “คุณแม่” บอกสร้อยคอในภาพไม่ใช่ของ “น้องโม” เชื่อคนในภาพตัวจริงน่าจะไม่ใส่สร้อยคอ แถมมีลูกกระเดือก
วันนี้(15 พ.ย.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยภาพถ่าย “กระติก–แตงโม” ซึ่งบันทึกเมื่อเวลา 21.56 น. คืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งรายละเอียดบางส่วนในภาพไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจเป็นการทำขึ้นเพื่อปกปิดฆาตกรรมอำพรางหรือไม่
นายปานเทพ ระบุว่า เมื่อคนในภาพนี้ตัวจริง 1.ไม่ใส่สร้อยคอ 2.มีลูกกระเดือก กลายเป็นประเด็นใหม่ ซึ่งเป็นเบาะแสจากคุณแม่แตงโมบอกว่า สร้อยบนตัวแตงโมในภาพถ่ายกระติก-แตงโม ไม่ใช่ของน้องแตงโม เวลา 21.56 น. ของคืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งได้ถูกเปิดโปงและวิเคราะห์ในหลายมิติโดยคุณเอกราช นามโภคิน ว่าเป็นภาพซ้อนคนละชิ้นกับฉากหลัง รวมถึงภาพสร้อยคอบนคอน้องแตงโมก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ซ้อนวางลงมาแล้ว
“ยังพบด้วยว่าสร้อยในภาพด้านขวาในรูปกระติก-แตงโมไม่เหมือนสร้อยคอของน้องแตงโมในวันและคืนนั้น ทุกท่านคิดว่าที่ต้องทำเช่นนี้เพราะ“เป็นคดีฆาตกรรมอำพราง”หรือไม่?
“ปล.มีคนแจ้งว่าภาพซูมขวามือ “คอของน้องแตงโมไม่ควรมีลูกกระเดือก” นายปานเทพระบุ