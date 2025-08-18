xs
“อ.ปานเทพ”โพสต์ดินแดนที่ทวงคืนสำเร็จในรอบ 17 ปี ทำไมมีแต่พื้นที่ของ ทภ.2 เท่านั้น?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ดินแดนที่ “ทวงคืน”ได้สำเร็จในรอบ 17 ปี ทำไมมีแต่พื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 เท่านั้น?