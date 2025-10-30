"ไชยชนก" ไขก๊อกพ้น กมธ.MOU43-44 สภาฯ ตั้ง “ปานเทพ” เป็นแทน

"ไชยชนก ชิดชอบ" ลาออกจากกรรมาธิการศึกษา MOU 43 - 44 สภาฯ ตั้ง "ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” เป็น กมธ.แทนในโควตาภูมิใจไทย
วันนี้ (30 ต.ค.) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU2543 และ MOU2544 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เนื่องจากนายไชยชนก ชิดชอบ สส.พรรคภูมิใจไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการ
นายสยาม เพ็งทอง สส.จังหวัดบึงกาฬ พรรคภูมิใจไทย ได้ลุกขึ้นเสนอชื่อนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เป็นกรรมาธิการแทนในโควตาของพรรคภูมิใจไทย โดยสมาชิกรับรองตามข้อบังคับการประชุม