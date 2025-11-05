ระทึก! รับลอยกระทง! คาดถูกฆาตกรรมอำพราง – ตำรวจเร่งแกะรอยวงจรปิด คาดเป็นสาวใหญ่จากสมุทรสาคร

นครปฐม – สุดสะเทือนใจ วันลอยกระทง ชาวบ้านพื้นที่อำเภอบางเลนพบศพหญิงลอยอืดกลางคลองชลประทาน ถูกมัดเอวติดกับแท่งปูนและท่อเหล็ก คาดเสียชีวิตมาแล้วกว่า 4–5 วัน เจ้าหน้าที่คาดเป็นการฆาตกรรมอำพราง พร้อมเร่งหาตัวผู้ก่อเหตุและตรวจสอบผู้สูญหายในพื้นที่ใกล้เคียง
วันนี้ (5 พ.ย.) ร.ต.ท.ธนัช คำมา รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.บางเลน จ.นครปฐม รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพหญิงลอยน้ำอยู่ในคลองประปา หมู่ 6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม จึงรายงานให้ พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กำเนิด ผกก.สภ.บางเลน ทราบ และนำกำลังพร้อมชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ภาค 7 และมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม จุดบางเลน เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุเป็นคลองชลประทานที่มีระดับน้ำเกือบเต็ม พบศพหญิงลอยคว่ำหน้า สวมเสื้อแขนกุดลายลูกไม้สีน้ำตาล กางเกงขาสั้นสีดำ สภาพศพขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง เมื่อนำขึ้นจากน้ำเจ้าหน้าที่ถึงกับผงะ — ที่ลำคอพบร่องรอยสายไฟรัด และบริเวณเอวมีการมัดติดกับ แท่งปูนหล่อพร้อมท่อแป๊บน้ำ คาดว่าเป็นของหนักใช้ถ่วงศพไม่ให้ลอยขึ้นมา
เจ้าหน้าที่คาดผู้ตายเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4–5 วัน เบื้องต้นไม่พบหลักฐานบ่งชี้ตัวบุคคล เช่น บัตรหรือเอกสารใด ๆ จึงประสานผู้นำท้องถิ่นและสถานีตำรวจใกล้เคียงตรวจสอบผู้สูญหาย
นายพรชัย สร้อยทอง อายุ 46 ปี ผู้พบศพคนแรก เล่าว่า ขณะมาตรวจสอบเครื่องสูบน้ำบริเวณด้านหลัง สภ.บางเลน เวลาประมาณ 06.20 น. ได้เห็นสิ่งคล้ายร่างคนลอยอยู่กลางคลอง เมื่อเข้าไปดูใกล้ ๆ ถึงพบว่าเป็นศพหญิง จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ขณะที่ นางณัฐพร ทาสี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เผยว่า หลังรับแจ้งได้เข้าตรวจสอบแต่ไม่พบว่าผู้ตายมีลักษณะตรงกับใครในหมู่บ้าน และยังไม่มีรายงานคนหาย จึงต้องรอการยืนยันจากตำรวจอีกครั้ง
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.บางเลน ตรวจสอบพบเบาะแสสำคัญว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีผู้มาแจ้งความคนหายที่ สภ.เมืองสมุทรสาคร คือ นายวินัย (นามสมมติ) อายุ 26 ปี แจ้งว่า นางสาวลักษณ์ (นามสมมติ) อายุ 49 ปี มารดาของตน หายออกจากบ้านเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พร้อมรถยนต์ นิสสัน จู๊ค สีดำ ทะเบียน 3กถ 6181 กรุงเทพฯ และโทรศัพท์มือถือ iPhone 1 เครื่อง
เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้เสียชีวิตในคลองชลฯ น่าจะเป็นหญิงคนดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างรอผลการตรวจชันสูตรและเปรียบเทียบดีเอ็นเอ
เบื้องต้นตำรวจตั้งประเด็นสังหารว่าอาจเป็น คนใกล้ชิดหรือคนรู้จักของผู้ตาย ที่นัดหมายออกจากบ้าน ก่อนเกิดความขัดแย้งจนเกิดเหตุรุนแรงถึงแก่ชีวิต แล้วนำศพมาถ่วงน้ำอำพราง
ขณะนี้ได้สั่งการให้ตรวจสอบ กล้องวงจรปิดทุกจุดตลอดเส้นทางคลองชลประทาน และเส้นทางเชื่อมระหว่างสมุทรสาคร – บางเลน เพื่อไล่ล่าตัวคนร้าย คาดว่าจะสามารถคลี่คลายคดีได้ในเร็ว ๆ นี้