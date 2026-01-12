ตร.มัญจาคีรีเร่งตามจับผัวเมาคลั่งทำร้ายเมียและลูกชายวัยแค่ 2 ขวบ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ตำรวจภูธรมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เร่งติดตามพ่อเมาแล้วคลั่งมาดำเนินคดีหลังภรรยาเข้าแจ้งความลูกชายวัย 2 ขวบและตัวเธอถูกทำร้ายร่างกาย คาดยังหลบหนีในพื้นที่
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ใครเห็นแล้วต้องสลดใจ เหตุเกิดในหมู่บ้านสวนหม่อน หมู่ 1 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น “นายมอส” อายุ 32 ปี เกิดอาการเมาคลั่งทำร้ายภรรยาและลูกชายวัย 2 ขวบ นายมอสได้เดินเข้าไปด่าทอภรรยาที่ถือสิ่งของมา ก่อนที่จะทำร้ายภรรยา ขณะนั้นลูกชายวัย 2 ขวบร้องไห้ส่งเสียงดังเพราะตกใจที่เห็นพ่อทำร้ายแม่ ทำให้นายมอส ซึ่งกำลังสติแตก จับร่างของลูกชายโดยรวบขาสองข้างก่อนจะตีและวางลงพื้นบ้านข้างๆ ภรรยา พร้อมพูดว่า “มึงไม่จำหรือบอกให้อาบน้ำแล้วทำไมไม่ยอมไปอาบ” หลังจากนั้นก็ทำร้ายร่างกายทั้งแม่และลูก
สองแม่ลูกถูกทำร้ายต่างก็ร้องกรี๊ดร้องไห้ออกมาเสียงดัง แต่ก็ไม่ทำให้นายมอสใจเย็นลง กลับใช้เท้าเตะเข้าใส่ภรรยาและลูกชายอีกครั้ง หลังจากนั้นยายที่อยู่ข้างบ้านได้เดินเข้ามาขอร้องให้นายมอสเลิกทำร้ายลูกและภรรยา เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา
พ.ต.อ.ธีร์ธัชช์ พงษ์สุวรรณ์ ผกก.สภ.มัญจาคีรี เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุทางภรรยาของนายมอสได้เดินทางมาแจ้งความต่อตำรวจแล้ว โดยนายมอสผู้ก่อเหตุยังคงใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านปกติ ทำให้ชาวบ้านในชุมชนต่างหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นบุคคลอันตรายต่อชุมชน
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนและชุดเคลื่อนที่เร็ว สภ.มัญจาคีรี กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดี โดยพบว่ากระท่อมท้ายหมู่บ้าน รวมทั้งหนองน้ำมีร่องรอยของนายมอสได้ไปอาศัย แต่เมื่อตำรวจเข้าตรวจสอบไม่พบตัว คาดว่านายมอสยังคงอยู่ในพื้นที่ซึ่งจะได้เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว