สุดสลด!! ลูกประวัติป่วยจิต ทำร้ายแม่ดับคาบ้านอีกราย..

พะเยา-หนุ่มพะเยาวัย 46 ปีทำร้ายแม่ของตัวเองวัย 72 ปีจนเสียชีวิต ตรวจประวัติพบป่วยจิตเวช ตำรวจคุมตัวให้แพทย์ยืนยันแล้ว หลังจากเชียงรายจังหวัดติดกันเกิดเหตุสลดลูกแท้ๆ เคยต้องคดียาเสพติด ใช้มิดแทงแม่ดับคาร้านก๋วยเตี๋ยว
วันนี้ (11 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จุน จ.พะเยา ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุบุตรชายทำรายร่างกายมารดาของตัวเองจนเสียชีวิตที่บ้านเลขที่ 104/1 หมู่ 10 ต.หงส์หิน อ.จุน จึงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านคอนกรีตชั้นเดียวและภายในบ้านพบร่างของนางปัน ชมภู อายุ 72 ปี เจ้าของบ้านนอนอยู่บนพื้นภายในบ้านในสภาพที่หมดสติและมีร่องรอยถูกทำร้ายตามร่างกายอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลจุนแต่เนื่องจากบาดแผลฉกรรจ์จึงทำให้นางปันเสียชีวิตในที่สุด
จากการตรวจสอบพบผู้ที่ก่อเหตุทำร้ายนางปันคือนายบรรหาร ชมภู อายุ 46 ปี บุตรชายของนางปันโดยยังอยู่บริเวณบ้านโดยไม่ได้หลบหนี เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวเอาไว้ เมื่อตรวจดูประวีติพบว่านายบรรหารเป็นผู้ป่วยจิตเวช มีอาการทางสมอง และเคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวมาก่อน กระทั่งในวันนี้ได้ลงมือทำร้ายร่างกายมารดาอย่างรุนแรงจนทำให้ผู้เป็นแม่เสียชีวิตดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดและนำตัวนายบรรหารส่งโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการทางจิตเวช จากนั้นจะรอผลจากแพทย์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากกลางดึกวันที่ 10-11 ม.ค.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งอยู่ติดกับ จ.พะเยา ก็ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุบุตรชายทำร้ายแม่จนเสียชีวิตเช่นกัน เหตุเกิดภายในร้านก๋วยเตี๋ยวบนถนนราษฎร์บำรุง หมู่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย ผู้ก่อเหตุคือนายภาคินอายุ 32 ปี ใช้มีดปลายแหลมแทงนางสุภาพรรณ์ หินหนุน อายุ 64 ปีซึ่งเป็นมารดาของตัวเองและเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวจนเสียชีวิต จากนั้นนายภาคินใช้มีดแทงคอของตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลและตรวจประวัติพบเคยต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้ว.