เข้าออกเป็นว่าเล่น!จับจีนหนีเข้าเมืองเชียงรายอีก อ้างมาเที่ยวกำลังกลับลาว

เชียงราย-เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว กก.2 บก.ทท.2 ตามสกัดรถกระบะขนชายชาวจีน 5 คน หลังเดินทางจาก สปป.ลาว เข้าเชียงราย อ้างมาเที่ยวและกำลังจะกลับ บางคนไม่มีเอกสาร บางคนมีพาสปอร์ตแต่ไร้วีซ่า
เช้ามืดวันนี้ (6 ธ.ค.) พ.ต.อ.พิษณุ เตรียมดี ผกก.2 บก.ทท.2 พ.ต.ท.อวิรุทธ์ สุขแย้ม สว.กก.2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.อิสระ บุญลำ สว.ส.ทท.2 ควบคุมตัวชายชาวจีนจำนวน 5 คน และคนไทย 1 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากหัวค่ำวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนชาวต่างด้าวชาวจีนหลายคนเดินทางผ่าน จ.เชียงราย ไปยังชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จึงได้ออกติดตามหาข่าว กระทั่งทราบว่าได้มีรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ แค็ป สีขาว ขับไปตามถนนทางเลี่ยงเมืองหรือบายพาสฝั่งตะวันออกมุ่งหน้าจาก อ.เมืองเชียงราย ไปทาง อ.เชียงแสน
ขณะรถกำลังจะขับผ่านสี่แยกใหม่บัวแดง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังไปทำการสกัดเอาไว้ได้ โดยคนขับให้ความร่วมมือเลี้ยวรถและจอดลงข้างทาง จากการตรวจสอบพบคนขับชื่อว่านายยุทธนา อายุ 38 ปี ชาว อ.เชียงของ จ.เชียงราย ส่วนผู้โดยสารที่นั่งมากับรถมีจำนวน 5 คน โดยเป็นชายชาวจีนอายุตั้งแต่ 20-40 ปี เมื่อขอตรวจเอกสารการเข้าออกเมืองพบว่ามีผู้ที่มีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศหรือพาสปอร์ตจำนวน 3 คนแต่ไม่ได้ตีตราเข้าประเทศ ส่วนอีก 2 คนไม่มีเอกสารใดๆ
จากการสอบสวนผ่านล่ามภาษาจีนทราบว่าทั้งหมดทำงานอยู่ที่ฝั่ง สปป.ลาว แต่วันว่างงานได้เดินทางลักลอบข้ามแม่น้ำโขงผ่านช่องทางธรรมชาติมายัง จ.เชียงราย จากนั้นพากันไปท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงราย เสร็จแล้วจึงเดินทางกลับไปทำงานโดยจะข้ามแม่น้ำโขงไปยัง สปป.ลาว เหมือนเดิม จึงได้ว่าจ้างคนขับรถยนต์กระบะคันใน 500 บาท เพื่อให้พาเดินทางจาก อ.เมืองเชียงราย ไปส่งที่ อ.เชียงแสน เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านดู่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย.