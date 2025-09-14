สลด! เทรลเลอร์ตีนผี ชนแล้วหนี นักเรียน รด.พะเยาดับกลางแยกไฟแดงเส้นทาง R3a

พะเยา – อุบัติเหตุอุทาหรณ์สลดบนเส้นทางยุทธศาสตร์ R3a..ตร.เร่งหาเบาะแสเทรลเลอร์ตีนผีชนแล้วหนี จยย.เละ-นักเรียน รด.หนุ่มพะเยา ดับคาแยกไฟแดง
สายวันนี้(14 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จุน รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์พุ่งชนรถจักรยานยนต์ จนทำให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตคาที่บริเวณแยกไฟแดงถนน R3a แยกบ้านปงสนุก ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา จึงเดินทางออกตรวจสอบ พร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุน กู้ชีพกู้ภัย กวนอูสำนักงานใหญ่อำเภอจุน
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 1กญ-3400 พะเยา สภาพพังยับเยิน และพบร่างผู้เสียชีวิตซึ่งสวมใส่ชุด รด. นอนอยู่บนพื้นถนน ทราบชื่อต่อมาคือ นายทศพล เหลืองห่อ อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 235 ม.8 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา แพทย์ชันสูตรพลิกศพพบมีแผลเปิดบริเวณศีรษะทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ก่อนมอบหมายให้อาสากู้ภัยกวนอู นำร่าง ส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
จากการสอบถามทางญาติผู้เสียชีวิตทราบว่า นายทศพล เหลืองห่อ ได้ขับรถออกจากบ้านสักลอ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา กำลังจะเดินทางไปเรียน รด.เมื่อมาถึงแยกไฟแดงถนนเส้น R3A บ้านปงสนุก ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา ถูกรถเทรลเลอร์ที่ขับมุ่งหน้าไปทางอำเภอเทิง จ.เชียงราย เฉี่ยวชนจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จุน เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอน เบื้องต้นได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุในครั้งนี้ พร้อมเร่งติดตามตัวคนขับรถเทรลเลอร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป