ดักคาด่านฯสบปราบ!สิงห์รถบรรทุกเชียงใหม่รับงานขนยาหลายล็อต ล่าสุดซุกไอซ์จากลำพูนเต็มหลังคาเทรลเลอร์

ลำปาง – สายข่าวชี้เป้ามาแต่ไก่โห่ จน ตร.เฝ้าส่องสกัด-ดักจับได้คาด่านฯสบปราบ..สิงห์รถบรรทุกหนุ่มเชียงใหม่ รับงานขนยานรกล่องกรุงมาแล้วหลายรอบ ล่าสุดควบเทรลเลอร์ 22 ล้อบริษัทนายจ้างส่งของเสร็จ ขาล่องรับลำเลียงไอซ์ล็อตใหญ่จากลำพูนซุกบนหลังคาหัวเก๋งจ่อส่งอยุธยา แลกค่าจ้าง 120,000 บาท
วันนี้(11 ก.ย.68) พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 และ พล.ต.ต.ภูมิปัญญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าฯลำปาง , นายกนายฉัตรชัย วงศ์ปริยากร นายอำเภอสบปราบ , นายธันวา ผุดผ่อง ผอ.ปปส.ภาค 5, นายดนุชา ไชยวงค์ ผอ.บก.ปปส.ภาค 5 ได้ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาขนยาไอซ์ล็อตใหญ่
หลังเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าวัดชัยศรีภูมิ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจยาเสพติดสบปราบ ได้รับแจ้งจากสายลับว่ากลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมาก จากจังหวัดลำพูน จะผ่านพื้นที่ของอำเภอสบปราบ โดยจะใช้เส้นทางสายหลักจะผ่านด่านตรวจยาเสพติดสบปราบ
เจ้าหน้าที่จึงได้ให้มีการตรวจสอบดูรถเป้าหมายตามที่ได้รับแจ้ง กระทั่งเวลาประมาณ 16.40 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2568 พบรถบรรทุกเทรลเลอร์ 22 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียนเชียงใหม่ ซึ่งมีลักษณะตรงกับที่ได้รับแจ้งจากสายลับขับเข้ามายังด่านตรวจยาเสพติด สภ.สบปราบ ชุดคัดกรองรถจึงให้สัญญาณชิดขอบทางด้านซ้ายเพื่อทำการขอตรวจค้นรถคันดังกล่าว
พบคนขับรถ ชื่อนายดำรงค์ อายุ 38 ปี ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแจ้งว่าขับรถมาจาก จ.ลำพูน จะมุ่งหน้าไป จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ได้สังเกตท่าทางนายดำรงค์ มีพิรุธมือสั่น มีอาการลุกลี้ลุกลน หลบสายตาอยู่ตลอด และพูดจา วกวนมีลักษณะคล้ายกับคนเสพสารเสพติดมาก่อน จึงได้ขออนุญาตและแสดงความบริสุทธิ์ใจแก่ นายดำรงค์ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงทำการตรวจค้นร่างกาย และรถเทรลเลอร์ 22 ล้อคันดังกล่าว
ผลการตรวจค้นตามร่างกายไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่เมื่อตรวจค้นบนรถเทรลเลอร์ เบื้องต้นก็พบของกลาง เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) จำนวน 5 เม็ด ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้ร่วมกันทำการตรวจค้นภายในรถเทรลเลอร์ 22 ล้อ อย่างละเอียด ต่อหน้านายดำรงค์ จนพบไอซ์ จำนวน 8 กระสอบ รวมน้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่บริเวณหลังคารถเทรลเลอร์ 22 ล้อ
เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวและสอบสวน นายดำรงค์ ยอมรับว่า ได้รับจ้างขับรถเทรลเลอร์ 22 ล้อของบริษัท แล้วลักลอบลำเลียงยาเสพติด(ไอซ์) จำนวนดังกล่าว มาจากจังหวัดลำพูน เพื่อไปส่งยังปลายทางที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ได้นำสินค้าจากกรุงเทพมหานคร ไปส่งยังจังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 6 กันยายน 2568 เมื่อส่งสินค้าเสร็จได้นำรถไปจอดที่จังหวัดลำพูน เพื่อพักรอสินค้าที่จะนำไปส่งในรอบต่อไป
ต่อมาวันที่ 9 กันยายน 2568 มีสินค้าที่จะนำไปส่งยังปลายทางกรุงเทพมหานคร ตนจึงได้ติดต่อกับ นายสิทธิศักดิ์ หรือเปรม อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันที่เชียงใหม่ และเคยทำงานอยู่บริษัทเดียวกันมาก่อน โดยนายดำรงค์ ได้บอกกับนายสิทธิศักดิ์ ว่าจะนำสินค้าไปส่งยังกรุงเทพมหานคร นายสิทธิศักดิ์จึงได้ให้เดินทางไปรับยาเสพติด(ไอซ์) ที่จังหวัดลำพูน เพื่อลักลอบลำเลียงไปด้วย โดยจะให้ค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 120,000 บาท เมื่อทำงานสำเร็จ
ทั้งนี้ นายดำรงค์ ให้การว่าเคยลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาหลายครั้งแล้ว ครั้งนี้นายสิทธิศักดิ์ ได้นัดหมายให้ไปรับยาเสพติด(ไอซ์) ภายในตัวเมืองลำพูน และให้ติดต่อกับนายอั๋น (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง) เพื่อนัดหมายสถานที่จุดส่งมอบยาเสพติด จากนั้นนายอั๋น ได้ยกถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่ดังกล่าว ให้นายดำรงค์ เพื่อที่จะนำไปซุกซ่อนไว้บริเวณบนหลังคารถเทรลเลอร์ 22 ล้อ คันดังกล่าว
หลังแยกย้ายกัน นายดำรงค์ จึงได้ออกเดินทางจาก จังหวัดลำพูน เพื่อมุ่งหน้าไปส่งยังปลายทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สบปราบ ตรวจพบและทำการจับกุมตัว
ซึ่งเครือข่ายนี้ เป็นเครือข่ายของกลุ่มลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จะได้เร่งรัดสืบสวนขยายผลหาเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิดทุกระดับ ขยายผลยึดทรัพย์สิน ของผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำลายเครือข่ายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ต่อไป
ทั้งนี้ห้วงตั้งแต่ 1 ต.ค.67 – 10 ก.ย. 68 ตำรวจภูธรภาค 5 จับกุมยาเสพติดได้แล้วถึง 25,695 คดี ของกลาง ยาบ้า 260 ล้านเม็ดเศษ - ไอซ์ 11,900 กิโลกรัมเศษ เฮโรอีน 211 กิโลกรัมเศษ - เคตามีน 1,840 กิโลกรัมเศษ ฝิ่น 160 กิโลกรัมเศษ