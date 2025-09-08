MENAเผยQ3โตแรง รับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์-ก่อสร้างฟื้น

"มีนาทรานสปอร์ต " คาดผลงานไตรมาส 3 ฉายแววสดใส รับแรงหนุนอุตสาหกรรมก่อสร้างและโลจิสติกส์เติบโต ขณะ TDM เดินหน้าขยาย Fleet รองรับดีมานด์จากการขยายสาขาของ CJ ฟากซีอีโอ "สุวรรณา ขจรวุฒิเดช"มั่นใจรายได้ปีนี้ All Time High ตามแผน พร้อมศึกษาใช้รถ EV เสริมศักยภาพ และลดต้นทุน หนุนอนาคตเติบโตมั่นคง
นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (MENA) ผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกเซอร์ (Mixer) และรถเทรลเลอร์ (Trailer) รายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ได้รับปัจจัยหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงและทางหลวงพิเศษ ที่ช่วยกระตุ้นการใช้คอนกรีต และส่งผลดีโดยตรงต่อธุรกิจการให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกซ์เซอร์ ขณะที่แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยจากผลกระทบนโยบายภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ยังช่วยผลักดันการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและความต้องการใช้วัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะคอนกรีตผสมเสร็จ
นอกจากนี้ การบริโภคภายในประเทศที่คาดว่าจะฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว จะส่งผลให้ธุรกิจขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีกับ บริษัท ทีดี เอ็มลอจิสติกส์ จำกัด (TDM) โดย TDM มีแผนขยาย Fleet รถเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นการขยายสาขาของบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป (CJ) ทำให้มั่นใจรายได้ปีนี้จะเติบโตสร้างสถิติสูงเป็นประวัติการณ์ (All Time High)
“เชื่อว่าผลการดำเนินงานของ MENA ในไตรมาส 3/2568 จะมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกที่มีกำไรสุทธิกว่า 29 ล้านบาท จากธุรกิจโลจิสติกส์ขยายตัวอยู่ในทิศทางที่ดี และในส่วนของ TDM ยังมีแผนจะขยาย Fleet รถ เพื่อรองรับปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาของ CJ ส่งผลให้แนวโน้มรายได้ทั้งปีเติบโตอย่างแข็งแกร่ง” นางสุวรรณากล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MENA กล่าวอีกว่า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการขยาย Fleet เพิ่มเติมผ่านการมองหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดร่วมกัน โดยเฉพาะการขนส่งด้วยรถ EV ควบคู่ไปกับการบริหาร Fleet รถที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะใช้ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ในการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้กำไรเติบโตไปพร้อมๆ กับการเติบโตของรายได้ ที่สำคัญการให้บริการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุด