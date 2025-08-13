MENA ครึ่งแรกปี 68 กำไรโต

มีนาทรานสปอร์ต ผลงานครึ่งปีแรกโชว์กำไรสุทธิ 29.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 408 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3% รายได้หลักมาจาก Mixer และ Trailer เติบโตเพิ่มขึ้น 6%เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ธุรกิจขนส่งโตทุกด้าน และ TDM ร่วมทุนหนุนกำไรเพิ่ม ส่งสัญญาณธุรกิจครึ่งปีหลังโตเด่น ตามอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และก่อสร้างที่มีแนวโน้มสดใส ดันรายได้ปีนี้โตทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง
นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (MENA) ผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกเซอร์ (Mixer) และรถเทรลเลอร์ (Trailer) รายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในครึ่งแรกของปี 68 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 68) มี
กำไรสุทธิ 29.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 23.7 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 408 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมเท่ากับ 396.8 ล้านบาท โดยเฉพาะรายได้ธุรกิจหลักจาก Mixer และ Trailer เพิ่มขึ้น 22.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน
สาเหตุที่รายได้และกำไรในครึ่งแรกของปี 68 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เกิดจากมีกำไรขั้นต้น 57.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 56.3 ล้านบาท ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง อีกทั้งได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม TDM เพิ่มขึ้น
สำหรับภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัทฯ ในช่วงที่เหลือของปี 2568 ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องได้อย่างมั่นคง ทั้งธุรกิจการให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกซ์เซอร์ และธุรกิจการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถเทรเลอร์ เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงและทางหลวงพิเศษที่ช่วยกระตุ้นการก่อสร้าง และส่งผลดีโดยตรงต่อธุรกิจขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ อีกทั้งแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยจากผลกระทบนโยบายภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ยังช่วยผลักดันการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะคอนกรีตผสมเสร็จ
ด้านการบริโภคภายในประเทศ คาดว่าจะฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคเติบโตต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะเป็นผลดีกับ บริษัท ทีดี เอ็มลอจิสติกส์ จำกัด (TDM) อีกทั้ง TDM ยังมีแผนขยาย Fleet รถเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายสาขาของบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป (CJ) ทำให้บริษัทฯ มั่นใจรายได้ปีนี้จะเติบโตสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ตามเป้าหมายที่วางไว้
“ MENA มีแผนธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตที่ชัดเจน ขณะที่การให้บริการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยบริษัทฯ จะรักษามาตรฐานการให้บริการและเคียงคู่ลูกค้า เพื่อให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งเรายังคงมองหาโอกาสในการขยายฟรีทเพิ่มเติมผ่านการมองหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดร่วมกัน โดยเฉพาะขนส่งด้วยรถ EV ควบคู่ไปกับการบริหารฟรีทรถที่มีอยุ่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญเราจะใช้ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ในการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้กำไรเติบโตไปพร้อมๆ กับการเติบโตของรายได้”นางสุวรรณากล่าว