สลด! รถเทรลเลอร์หลับใน พุ่งข้ามเลนชนกระบะพังยับเป็นเศษเหล็ก แม่ลูกอ่อนคนขับดับคาซากรถ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- รถเทรลเลอร์ บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คาดคนขับหลับใน พุ่งข้ามเลนชนรถกระบะพังยับเป็นเศษเหล็ก แม่ลูกอ่อนคนขับกระบะดับคาที่ติดในซากรถ เกิดเหตุบนถนนมิตรภาพ เลี่ยงเมืองนครราชสีมา ส่วนคนขับเทรลเลอร์บาดเจ็บ
วันนี้ ( 11 ส.ค.68) หน่วยกู้ภัยมูลนิธิพุทธรรมการกุศล( ฮุก 31) นครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุศูนย์วิทยุ 1669 รพ.มหาราชนครราชสีมา ว่า มีอุบัติเหตุ รถเทรลเลอร์ชนกับรถกระบะ มีผู้เสียชีวิต ที่ บริเวณถนนมิตรภาพ ช่วงเลี่ยงเมืองนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ใกล้วัดตาลโหรน เลยศาลปกครองไปเล็กน้อย จึงระดมอาสากู้ชีพ-กู้ภัยลูกข่ายหลายจุด ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ
โดยจุดเกิดเหตุพบรถเทรลเลอร์สีน้ำเงิน บรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ ทะเบียน 72-5375 สมุทรปราการ เป็นของบริษัทแห่งหนึ่ง เสียหลักพุ่งข้ามฝั่งมาชนเข้ากับรถกระบะ ยี่ห้อวีโก้ สีขาว ทะเบียน ผว 139 ชลบุรี อย่างแรง จนรถทั้งสองคันพุ่งตกไปข้างทาง โดยส่วนหัวของรถเทรลเลอร์ บดขยี้รถกระบะจนสภาพพังยับเป็นเศษเหล็กติดออยู่ใต้ท้องรถ ส่วนลูกพ่วงรถเทรลเลอร์หลุดขาดจากตัวแม่ จอดอยู่ไหล่ทาง มีเศษข้าวของที่รถกระบะบรรทุกมาหล่นกระจายเกลื่อนที่ป่าหญ้าข้างทาง
จากการตรวจสอบ พบว่า คนขับรถกระบะ เป็นหญิง ทราบชื่อคือ นาง จีราวรรณ ขุนสูงเนิน อยู่บ้านเลขที่ 155 หมู่ 8 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ขับรถมาเพียงลำพัง ได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยร่างติดอยู่ในซากรถกระบะที่ถูกรถเทรลเลอร์ทับจนบี้แบน ต้องให้รถขนาดใหญ่มาเคลื่อนย้ายรถเทรลเลอร์ออกก่อน จึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากรถเพื่อส่งชันสูตรได้ ส่วนคนขับรถเทรลเลอร์ที่ได้รับบาดเจ็บ กู้ชีพ-กู้ภัยฯ ได้ช่วยกันนำส่งรักษาต่อที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา แล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า รถเทรลเลอร์คันดังกล่าว ขับมาตามเส้นทางบนถนนมิตรภาพ บายพาสเมืองนครราชสีมา มุ่งหน้าไป จ.ขอนแก่น แต่ใกล้จะถึงจุดเกิดเหตุ รถได้เสียหลักปีนข้ามเกาะกลางถนนมาอย่างรวดเร็ว แล้วพุ่งชนเข้าอย่างจังกับรถกระบะคู่กรณี ที่กำลังมุ่งหน้าไปทางสามแยกปักธงชัย จนเป็นเหตุให้รถทั้งสองคันไถลตกถนนลงไปป่าหญ้าข้างทาง ทำให้คนขับกระบะเสียชีวิตคาที่ สันนิษฐานเบื้องต้นว่า คนขับเทรลเลอร์น่าจะหลับใน ซึ่งจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบปากคำคนขับรถเทรลเลอร์อย่างละเอียดหลังจากอาการดีขึ้นแล้ว เพื่อนำมาประกอบสำนวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนกรณีที่ชาวโซเชียลโพสต์ภาพและให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตกำลังท้อง 8 เดือน เป็นลูกแฝด ทำให้ชาวโซเชียลฯ ต่างแสดงความเสียใจเพราะใกล้วันแม่แล้วนั้น เจ้าหน้าที่ฯ แจ้งว่า เป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อน เพราะหญิงที่เสียชีวิตเป็นแม่ลูกอ่อน คลอดลูกมาได้สักระยะแล้ว และฝากลูกไว้ให้ญาติช่วยดูแล ไม่ได้กำลังตั้งท้อง 8 เดือนตามกระแสข่าว ซึ่งหญิงเสียชีวิตรายนี้ได้เก็บเอกสารการฝากครรภ์เอาไว้ในรถกระบะคันประสบเหตุ จึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดดังกล่าว ตอนนี้ เจ้าหน้าที่ประสานติดต่อญาติแจ้งเหตุให้ทราบแล้ว