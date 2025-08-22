ไพรม์มัส กรุ๊ป มอบยางรถยนต์ 524 เส้น สนับสนุนภารกิจสำคัญของกองทัพบก

บริษัท ไพรม์มัส กรุ๊ป จำกัด นำโดยนายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ, นายจิระพล รุจิวิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และนายศราวิช ไชยมังกร รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมมอบยางรถยนต์จำนวน 524 เส้น ให้แก่กองทัพบก โดยยางทั้งหมดมาจากการรวบรวมยางใช้แล้วของลูกค้าที่เข้ารับบริการหลังการขาย ณ ศูนย์บริการรถยนต์ในเครือไพรม์มัส กรุ๊ป ครอบคลุม 5 แบรนด์ ได้แก่ Mercedes-Benz, Zeekr, Deepal, MG และ Aion
พิธีมอบจัดขึ้น ณ โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ของไพรม์มัส กรุ๊ป โดยมี พล.ต.วีรธัช ศรีใส ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ในนามผู้แทนเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก พร้อมด้วย พ.อ.ธนิต อิ่มอกใจ เสนาธิการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก และ พ.อ.อัครนิธิ์ ณ เชียงใหม่ นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมขนส่งทหารบก เป็นผู้รับมอบ
นอกจากการมอบยางรถยนต์เพื่อสนับสนุนงานด้านลอจิสติกส์ของกองทัพแล้ว คณะผู้บริหารไพรม์มัส กรุ๊ปยังได้ร่วมแสดงความห่วงใย พร้อมส่งกำลังใจไปยังทหารแนวหน้าทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ